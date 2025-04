Erik Ring slog till med andra ligamålet

Under måndagen ställdes Lincoln City mot Bolton i League One.

Från start spelade svenske Erik Ring – och gjorde mål.

Det dröjde inte längre än tio minuter innan han hittade rätt – för andra gången denna säsong.

I augusti 2024 lämnade Erik Ring AIK för spel i Lincoln City i engelska League One.



Sedan dess har den 22-årige yttermittfältaren spelat 22 ligamatcher, varav sju av dessa från start.



Innan måndagens möte mellan Lincoln och Bolton hade Ring endast gjort ett mål i ligan sedan han anslöt.



Tio minuter in i matchen kom det andra.



Detta efter att han, att döma av tv-bilderna, slagit ett inlägg som gick hela vägen in i mål utan touch.



Det skulle inte heller bli den första halvekens enda mål. Åtta minuter efter rings fullträff gjorde Lincoln 2-0. När den första halvleken var färdigspelad var ställningen 2-2.



Matchen slutade till sist med hela 4-2 och befinner sig på plats elva i League One.