AIK:s Per Karlsson kommer att lägga av efter säsongen. Detta meddelar klubben nu.

– Tack för allt, jag kommer sakna er, säger Per Karlsson via klubbens hemsida.

Sommaren 2003 gjorde Per Karlsson sin första allsvenska match för AIK, då mot IFK Göteborg. Nu meddelar mittbacken att karriären är över efter säsongen.

– Jag känner en stolthet över min långa karriär och det jag lyckats åstadkomma, trots att det i min värld är svårt att vara nöjd och tillfreds, säger han via klubbens hemsida.

Under flera år var mittbacken given i AIK, men under de senaste åren har skador stoppat honom från allt för mycket speltid. Han förklarar att han just nu jobbar för att göra ett sista framträdande i AIK.

– När jag nu avslutar mitt kapitel som spelare söker jag förståelse för att de sista säsongerna inte blev vad jag önskade. Min förhoppning är att ni ska minnas mig som den spelaren jag var innan dess. Jag arbetar för att en sista gång kunna kliva ut på fotbollsplanen som en AIK-spelare, säger han.

