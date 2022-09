EKWALL: Ska han verkligen riskera att sparkas för detta? - Svaret är nej

Det svenska landslaget har gått igenom tunga motgångar i Nations League och Janne Andersson har för första gången blivit ifrågasatt. Men är det verkligen rimligt att sparka en förbundskapten för en turnering som ingen bryr sig om? FD:s krönikör saknar dessutom riktigt tunga kandidater i tränar-Sverige.

Intryck av landslaget efter detta Nations League ?

- Att vi har haft ett lag utan särskilt stark grund att stå på. Ett lag utan kompass. Till stor del beroende på att laget brottats med skador på en del nyckelpositioner. Men också beroende på att vi har alldeles för många spelare som inte är tillräckligt bra just nu.

Bild av Janne Andersson ?

- För att vara Janne, en aning skärrad, trots allt. Det är klart att han måste känna av att han lett ett landslag som som rasat ned i C-gruppen. Ett lag som inte presterat.

Hur uppträdde han i går efter matchen känner du?

- I går tyckte jag att han var samlad. Han har inte varit det efter varje match av flera olika skäl. Nu kände jag att han var OK och att han nästan var lättad över att "skiten" var över för att kunna ta nya tag.

Men att sparka en förbundskapten efter en turnering som ingen bryr sig om och med tanke på vår generationsväxling, är det verkligen rimligt?

- Nej, vi ska inte sparka Janne Andersson i det här läget. Eftersom ingen - vad jag har sett - har kommit fram med ett alternativ som skulle vara bättre.

- Vi har ingen Kasper Hjulmand, som kändes given att ta över Danmark. Eller Ståle Solbakken i Norge. Däremot finns det alltid all anledning att utvärdera det jobb som Janne gjort och det är skrattretande att SvFF:s generalsekreterare, Håkan Sjöstrand, försöker skratta bort den frågan. Som han gjorde i Viaplays intervju. Där framstod inte Sjöstrand som en man som är given på den position som ytterst ska driva svensk fotboll framåt.

Om Janne Andersson trots allt skulle lämna - ser du då något givet namn ?

- Just nu? Nej.