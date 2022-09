Sydsvenskan uppger i dag att det under en tid inte gått att spela på ettan-klubben Lunds BK;s matcher.

– Jag kan inte säga mer än att vi noterat att det varit oddsavvikelser på vissa av Lunds BK:s matcher, säger Johan Claesson, integrity officer på Svenska Fotbollförbundet, till tidningen.

Lunds BK ligger just nu på nionde plats i ettan södra. Under normala förhållanden går det alltid att spela på Skåneklubbens matcher hos Svenska spel, men detta har inte gått under ett par månader enligt Sydsvenskan.

Svenska spel, som stoppat möjligheten till spel, vill inte kommentera enskilda fall.

– Vi följer oddsmarknaden väldigt noggrant hela tiden. Ibland ser vi avvikelser från det förväntade, och då utreder vi alltid och kikar på varför. Vi har en försiktighetsprincip eftersom vi vill erbjuda spel till våra kunder på schyssta, bra villkor. Men jag kan inte gå in i detalj när det gäller specifika lag eller händelser, säger Andreas Arver, integrity officer på Svenska spel till tidningen.

Klubbens ordförande, Håkan Kerrén, säger följande om spelstoppet.

– Svaret jag fick är att när det sker ett spelstopp så sätter de igång en utredning. Vi vet inte när det här har hänt, om det var nu eller förra året. Jag har ingen aning om vad det handlar om, det här sköts av Svenska Fotbollförbundet och Svenska spel.

I nästa omgång ställs Lund BK mot Oskarshamns AIK, den matchen spelas på lördag.

