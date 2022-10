AIK borde våga tänka tanken – bland det hetaste i tränar-Sverige

Nya spännande tränarnamn som Rydström, Brännström och Bäckström får nu konkurrens – och det är garanterat en duo som AIK:s nye vd har koll på.

Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser - därför har vi formatet “Olas Opublicerade News” som kommer flera gånger i veckan.

Sveriges mest spännande nya tränarnamn har de senaste åren varit sådana som Henrik Rydström. Daniel Bäckström och Andreas Brännström.

Detta är killar som placerats i klubbar som AIK och IFK Göteborg.

Nu ett tränarpar som kan komma att konkurrera rejält med nämnd trio.

Brommapojkarnas Christer Mattiasson och Andreas Engelmark har gjort resultat som storligen imponerar. Under de två senaste säsongerna har de ett otroligt fint facit. 38 vinster, tio oavgjorda och endast sex förluster på 54 matcher.

Under snart två år så har dessa vunnit i stort sett allt och kanske är det någonting liknande – om jämförelsen tillåts – Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf vi ser.

Och med duons snabba framgångar i BP så anser jag att AIK borde gå för dessa två istället för andra mer uppmärksammade namn som det talats flitigare om. Inte minst då de har varit väldigt framgångsrika i att ta fram och ge unga spelare chansen, som ju AIK har som en av grundpelarna i sin nya strategi.

Odiskutabelt är hur som helst resultaten som få i tränar-Sverige kan matcha. Förra året så vanns division I i överlägsen stil och avancemang till vår näst högsta serie.

I år har så BP under Mattiassons och Engelmarks ledning gått rakt igenom superettan och en skrällbiljett till allsvenskan är mycket nära.

Mattiasson uppges vara den som står för ett pondusmässigt ledarskap, medan Engelmark är den som är som är analytikern.

Vad jag hör när att denna duo imponerar stort på sin omgivning ute på Grimsta som är Brommapojkarnas högkvarter.

Jag hör även från flera håll om hur allsvenska storklubbar börjat intressera sig i takt med resultaten.

Sedan må jag ännu låta det vara osagt vilka det handlar om men vi kan väl konstatera att behovet just nu är uppenbart störst på sådana ställen som i AIK och Malmö FF.

Lägg därtill någonting som rimligen borde innebära extra logik kring just AIK – det att att nye vd:n Manuel Lindberg under sin tid i BP faktiskt var delaktig i att ta Mattiasson till klubben.

Under alla omständigheter: Kom ihåg var ni läste detta först!

Folk i och kring BP är starkt övertygade om att vi tids nog får se dessa på allsvensk toppnivå.

Avslutningsvis så kanske någon undrar över hur det såg ut innan Brommapojkarna? Jo, då ledde han Sollentuna FK i division II och avancerade till ettan.

I december 2020 så skrev Mattiasson på ett treårskontrakt med denna stockholmsklubb.

