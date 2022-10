Zlatan hyllas av sin lagkamrat

Zlatan Ibrahimovic är korsbandsskadad och väntas inte vara tillbaka i spel förrän tidigast februari.

Försvararen Oluwafikayomi Oluwadamilola "Fikayo" Tomori hyllar Zlatan Ibrahimovic trots svenskens frånvaro, i en intervju med BBC skriver Expressen.

– När du tränar mot Zlatan kan du inte vara försiktig, är du det kommer han göra tio mål på dig. Du måste vara lite tuffare och otäck till viss del. Det är klart att en spelare som honom, som spelat mot världens bästa, kommer göra mig till en bättre försvarare, säger Tomori till BBC.

– Han är en sådan komplett figur. Att ha honom i omklädningsrummet, särskilt förra säsongen när han var skadad mycket av tiden, kunde vi ändå se influenserna han hade. Bara att vara där med laget, hans röst, sättet han ser på spelet. Att ha honom runt truppen hjälpte oss definitivt.

Sedan Tomori anslöt till Milan har klubben gått från att släppa in 1.3 mål per match, till 0.8 mål per match. Vinstprocenten ligger på 70% med Tomori i startelvan, jämfört med 57% utan engelsmannen, skriver Expressen.



Liverpool tystar Emirates säsongen 21/22