Malmö FF ser ut att gå mot en ruggig afton och Europaäventyret kan dö för den här gången. Risken för det är stor - frågan är hur MFF ska lyckas med någonting som inte ens Bayern München har gjort?

0–2 mot Braga och 2–3 mot Union Saint-Gilloise är Malmö FF:s resultatrad efter de två inledande gruppspelsmatcherna av Europa League.

Åge Hareide och hans manskap är piskat att vinna i kväll för att hålla drömmen om avancemang vid liv, men det kommer inte att bli enkelt trots att Union Berlin, likasom MFF, ännu inte tagit någon poäng i Europa League.

FotbollDirekt har valt att titta närmare på kvällens motståndare.

Detta säger allt om vilken obehaglig match som väntar ikväll.

Någon “Europaform” har Berlinklubben som sagt inte hittat, men hemma i Tyskland går man som tåget. Det är helt enkelt en skyhög svårighetsgrad som väntar skåningarna denna kväll.

Efter åtta omgångar leder man Bundesliga.

Värt att notera är att Union Berlin faktiskt tog steget upp till Bundesliga för första gången så sent som inför 2019/2020 och klubbens första mål i högsta serien gjorde av ingen mindre än Sebastian Andersson.

Sedan dess har man etablerat sig och ifjol slutade man femma.

Något som kommer bli svårt för MFF ikväll är att göra mål, Berlinklubben är tillsammans med tabelltvåan Freiburg och tabelltrean Bayern München det lag som släppt in minst mål under de inledande åtta omgångarna(totalt sex stycken). När man tog sig an de regerande mästarna Bayern München slutade matchen 1–1 .

Även i Europa har man varit målsnåla bakåt då man förlorade båda de inledande matcherna med endast 0–1.

Tyskarna har dock inte öst in mål då man endast snittar lite under två mål per match och lagets bäste målskytt, Sheraldo Becker har hittills noterats för sex mål i Bundesliga. Den 27-årige nederländaren är dock inte enbart en farlig målskytt, utan han är även en duktig framspelare och står för tillfället på fyra assist i ligan.

Ett annat namn som kan vara bra att hålla koll på är den 35-årge lagkaptenen Christopher Trimmel. Ytterbacken har stått för två assist i Bundesliga i år och i går nominerades han till månadens spelare för september månad. I augusti togs priset hem av lagkamraten Sheraldo Becker.

Berlinklubben dras med ett par skador, men den mest noterbara frånvaron inför kvällens match är anfallaren Sven Michel. 32-åringen drog på sig en utvisning under premiärmötet med Union Saint-Gilloise och avtjänar fortfarande sin avstängning.

Matchrapporter: Mållöst mellan Malmö och Hammarby på Eleda Stadion Denis Hadzikadunic och Patriot Sejdiu matchvinnare när Malmö besegrade Helsingborg Isaac Thelin och Moustafa Zeidan målskyttar när Malmö vände mot IFK Norrköping Elfsborg vann till slut – efter nio matcher i rad utan seger Kalmar FF avgjorde i andra halvlek mot Malmö