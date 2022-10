Under sommaren valde Tottenham att plocka in Richarlison från Everton, något som gjort att Dejan Kulusevski fått mindre speltid. Nu kommer uppgifter om att Londonklubben vill plocka in yttern Rafael Leao från Milan.

Under våren spelade Dejan Kulusevski majoriteten av Tottenhams matcher och även om han fortfarande har fått mycket speltid den här säsongen så har speltiden påverkats av nyförvärvet Richarlison.

Enligt italienska Calciomercato ger sig Tottenham nu in i kampen om AC Milans ytter Rafael Leao.

Portugisen har tidigare ryktats till Chelsea, men nu ser det alltså ut som att Londonklubbarna kommer att få göra upp om 23-åringen.

Hur en eventuell Leao-värvning kommer att påverka Kulusevski återstår att se.

