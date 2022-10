Malmö-supportrar i bråk med de egna publikvärdarna

Det var stort tumult i torsdagens match mellan Malmö FF och Union Berlin i Europa League.

Utöver de fyrverkeripjäser som kastades in på planen och upp mot andra delar av läktaren från Union Berlins supportrar så blev det även oroligheter mellan Malmös supportrar och klubbens publikvärdar skriver Expressen

Malmö FF:s vd, Niclas Carlnén kommenterar uppgifterna i Expressen.

– Vi vet att vi har fem stycken publikvärdar som på ett eller annat sätt varit inblandade i en situation på ståplats, vid en av trapporna, säger Carlnén.

Bland annat har det rapporterats om en händelse där en person ska ha blivit nerknuffad och sedan sparkad på. – Jag tror inte det är några allvarliga skador. Men jag vet att det uppstod tumult, att man blev puttad och nerknuffad från trappstegen, och en del annat, fortsätter Carlnén.

Malmö FF:s vd ställer sig dock både frågande som kritisk till hur det kan uppstå en intern uppgörelse mellan klubbens supportrar och publikvärdar.

– För mig är det helt oförklarligt hur man inte förstår det som vi vill uppnå. Det är en säkerhetsaspekt som gör att vi vill ha fria utrymningsvägar och det är deras uppdrag, de som jobbar för Malmö FF. Det respekteras inte av en del individer.

Hur tänker du att er personal råkar illa ut när de ska göra sitt jobb?

– Det är katastrof. Det är vanliga människor som har fått en väst på sig och har en viss utbildning. Det är servicevärdar som är till för att skapa trygghet och service för våra besökare, som hanteras på ett sådant sätt.

Malmö FF har under dagen via mail hört av sig till personer som satt på sektionerna där det var som mest turbulent under matchen mot Union Berlin.

– Om det är så att man vill komma i kontakt med oss så kan man svara på det mejlet. Vi har fått säkert över 200 mejl som vi arbetar med nu för att svara på, säger Niclas Carlnén till Expressen.

