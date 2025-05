Gudjohnsen startar för Malmö mot Degerfors

Degerfors IF tar emot Malmö FF i den åttonde allsvenska omgången.

Detta på Stora Valla i Värmland.

Matchen har avspark 16.30.

Efter sju allsvenska omgångar befinner sig Degerfors IF på en sjätteplats i tabellen, med tio inspelade poäng.



En placering ovanför befinner sig Malmö FF, med elva poäng.



Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra, när de vid 16.30 tågar in på Stora Vallas gräsmatta.



I bortalaget väljer Henrik Rydström att kasta in Daniel Gudjohnsen och Emmanuel Ekong från start istället för Erik Botheim samt Oliver Berg.





Startelvor:



Degerfors: Forsell; Hien, Pikkarainen, S. Ohlsson – Lindell, Gravius, S. Ohlsson, Diaby – Barsoum, Fisic, Rafferty.



Malmö FF: Friedrich; Stryger Larsen, Rösler, Zätterström, Busanello – Rosengren, Berg Johnsen – Ekong, Bolin, Ali – Gudjohnsen.