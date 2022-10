AIK BEKRÄFTAR 2: Nu tar det slut även för Sebastian Larsson

Först kom beskedet denna förmiddag om att Mikael Lustig avslutar karriären.

Nu kommer även detsamma om att AIK går miste om ännu ett tungt namn: Sebastian Larsson. En stor karriär kommer nu att ta slut efter säsongen.

Det har nu blivit officiellt genom AIK:s officiella hemsida.



Den 11 juni 2018 så stod det klart att Sebastian Larsson sent i karriären skulle testa på allsvensk fotboll.

Han valde AIK och det blev succé. Larsson fick omgående stor betydelse och fick uppleva att vinna SM-guld direkt.

Nu tar det däremot fyra år senare slut och gör det vid 37 års ålder.

Nu kommenterar han beslutet så här för AIK:s officiella hemsida:– Fotbollen har gett mig så mycket och varit en stor del av hela mitt liv. Efter en lång process har jag nu tagit beslutet att avsluta min aktiva karriär efter den här säsongen. Min tid i AIK har varit helt fantastisk. Att flytta hem till Sverige och få möjligheten att representera denna vackra klubb i fyra och ett halvt år är ett av de bästa beslut som jag tagit. Jag vill tacka alla ledare och spelare på Karlberg för den support jag känt dagligen. Tack till alla supportrar, ni fick mig att känna mig som hemma från dag ett i medgång och i motgång. För det är jag evigt tacksam. Nu är det fullt fokus på de avslutande fem matcherna i Allsvenskan. Jag ska ge mitt allt hela vägen in, säger Sebastian Larsson.Sebastian Larsson spelade hela 133 a-landskamper och så sent som den 16 juli i fjol så meddelade han att han gjort sitt sista i Blågult.Redan 2004 skulle denna så strålande karriär ta fart när han hoppade över allsvenskan och blev ungdomsproffs i Arsenal. Detta skulle ge honom 100-tals matcher i England i så väl Premier League som The Cahmpionship, detta i framförallt en. klubb som Sunderland.

