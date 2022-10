TV: Djurgården tog tredje segern i Conference League

Djurgården besegrade Gent med 4-2. Grunden till segern lades efter en målexplosion i slutet av den första halvleken.

– När vi har dagen är vi svåra att ha att göra med, säger tvåmålsskytten Gustav Wikheim till Viaplay.

Mellan spelminuterna 42 och 46 gjorde Djurgården tre mål. Två i slutskedet av den första halvleken och ett efter bara tolv sekunder av den andra halvleken.

Kalle Holmberg gav Djurgården ledningen i den 21:a minuten framspelad av Gustav Wikheim. Gent hade ett skott i ribban genom Andrew Hjulsager men fick en ännu större uppförsbacke när just Wikheim stötte in 2-0 på Magnus Erikssons framspelning. I de sista sekunderna av första halvlek nickade Emmanuel Banda in Erikssons frispark vilket betydde 3-0.

Andra halvlek var bara 12 sekunder (!) gammal när Djurgården gjorde 4-0 genom Wikheim igen. Asoro snappade upp bollen efter slarv av en Gent-försvarare direkt efter avspark och serverade Wikheim som bredsidade in sitt andra mål för kvällen.

– Det är alltid roligt att göra mål. Det är hela laget som ska ha äran. Vi levererar verkligen och får bra hjälp av publiken. Man får njuta, säger Wikheim.

Två Gent-reduceringar i mitten av den andra halvleken gav matchen nerv och belgarna fortsatte trycka på hela vägen in på övertid för ytterligare mål.

Resultatet gör att blåränderna i nuläget är mycket nära att gå vidare till slutspelet i Conference League. Laget har tagit 10 poäng av 12 möjliga så här långt på fyra matcher och leder därmed gruppen.

– Vi kände att vi har förlorat två viktiga matcher i allsvenskan och mycket aggression och vilja som skulle ut. Jag är så otroligt stolt över prestationen i dag. Gruppen samlar sig, säger Djurgårdens Gustav Wikheim till Viaplay.

Enda smolket i glädjebägaren för Djurgården var att Hjalmar Ekdal tvingades kliva av på grund av skada i mitten på den första halvleken.

