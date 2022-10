AVSLÖJAR: Så mycket riskerar AIK:s kostnader att öka

AIK har ännu inte accepterat det bud man har fått.

AIK:s hyresavtal kring Friends arena går ut vid årsskiftet - och är ännu inte förlängt. Oacceptabla villkor uppges ha låst förhandlingar om tio nya år på nationalarenan i Solna.

FotbollDirekt kan nu avslöja hur AIK riskerar en dramatisk höjning i räntehöjningarnas spår.

- AIK:s förhandlingssits är tyvärr usel. Man har ju helt enkelt inget alternativ och är tyvärr tvingade att hitta en lösning med villkor man förmodligen inte är nöjda med, säger Sportfinansanalytikern Dan Persson till FD, som även är expert på kommersiella arenafrågor.



- Var skulle man ta vägen när även Tele2 Arena drivs av samma bolag som Friends Arena? Studenternas i Uppsala är ju närmaste alternativ men kan ju aldrig bli aktuellt.



- AIK får helt enkelt vara inställda på en större höjning. Ägarna och Stockholm Live har ökade kostnader och vill gå med vinst, det kommer att gå ut över bland annat AIK Fotboll.

Det var helt nyligen som AIK höll ett halvårsmöte där bland annat det utgående avtalet med Friends Arena kom upp som en viktigare punkt och ett nytt avtal på 5+5 år.Bland annat redogjordes för hur en klausul måste aktiveras senast vid årsskiftet för att undvika en automatisk förlängning.AIK:s ledning bekräftade samtidigt att man kommit överens med Stockholm Live som ansvarar för driften - att inte säga upp nuvarande avtal.Ett första steg mot en lösning, men där det samtidigt står klart att en hel del återstår att lösa.AIK slog ju nämligen under samma möte fast att villkoren som i nuläget har presenterats är oacceptabla.Enligt FotbollDirekts källor så ligger AIK:s årshyra på omkring 25 miljoner kronor. Sannolikt lågt räknat.Det motsvaras av cirka 1,2-1,5 miljoner per match plus en rörlig del.Stora pengar som nu, enligt samma källor, kan följas av en hyreshöjning med 10-15 procent.Driftsbolaget uppges vara satta under hård press från ägarna: Svenska Fotbollsförbundet och fastighetsjätten Fabege som hanterar de svåra räntehöjningar som pågår.Sthlm Live måste med detta sätta press även på AIK - för att krasst göra vinst och kompensera sig för den samhällsutveckling vi ser.Den ökning jag påstår kan vara på gång, är en nivå som alla större fastighetsägare pratar om när jag förhör mig om vad skenande räntekostnader innebär för den här typen av kommersiella komplex.I pågående förhandlingar mellan AIK och Sthlm Live så står det klart efter halvårsmötet att följande är nyckelpunkter i pågående förhandlingar:- Gräskvaliteten.- Tillgängligheten till arenan.- Evenemangsupplevelse.- Hyresmodellen.AIK är inte ensamt om problemen. Exempelvis blev det ju tidigare i höst känt att landslaget på grund av för höga kostnader med nationalarenan istället valde att förlägga sina träningar till Stockholms stadion.Landslagschefen Stefan Pettersson ville inte precisera hur stora kostnader det handlade om.Vidare så hör jag om att både Hammarby och Djurgården också har träffat Stockholm Live i ett hemligt möte för att diskutera sannolikt ökade kostnader för Tele2 arena.En viktig bakgrund är även att det så sent som för några år sedan kom uppgifter från SVT om att Tele2- och Friends Arena båda går med stora underskott, i runda slängar 100 respektive 200 miljoner kronor.

