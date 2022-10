Stark comeback av IFK Göteborg trots underläge mot MFF

IFK Göteborg vände och vann mot Malmö FF med 2-1 på hemmaplan.

Segern var IFK Göteborgs första på hemmaplan mot Malmö FF på 13 år.

Gustaf Norlin och Calle Johansson blev målskyttar för hemmalaget, efter att Isac Kiese Thelin gett gästerna ledningen i början av den andra halvleken.

Norlin forcerade in bollen efter att ha krigat sig fram ensam med målvakten Diawara medan Johansson nickade in en hörna i den 83:e minuten.

Närmast kvittering för MFF kom Ola Toivonen i den 94:e minuten när han helt ensam kunde bredsida in bollen men fick för mycket fot under bollen och den flög istället över.

Matchvinnaren Calle Johansson var mycket glad när han pratade med Discovery efteråt.

- Det här betyder allt. Vi har haft en tuff period med fyra raka förluster. Det är grymt att vinna matchen på hemmaplan. Det är underbart. Vi visar en jäkla moral i laget. Vi kämpar på och så kommer utdelningen till slut, säger matchvinnaren Johansson till Discovery.

Johansson var extra stolt över att laget inte vek ner sig trots att man släppte in ett mål direkt i starten av andra halvlek.

- Det är tufft att släppa in ett mål direkt i första halvleken, det är lätt att man viker ner sig då om man släpper in ett mål men vi visar en jäkla moral trots fyra raka förluster att kunna komma tillbaka och vända. Vi sa i laget efter Sundsvall-matchen att vi måste höja oss och att vi vill avsluta snyggt.

Förlusten innebär att Malmö FF halkade efter i jakten på Europa-platserna och nu ligger sex poäng bakom Djurgården på tredjeplats, med även Kalmar och AIK framför sig. Göteborg i sin tur gick upp på sjunde plats och är bara tre poäng bakom MFF som ligger sexa.



