Degerfors IF plockade in Albin Mörfelt under sommaren och mittfältaren fick en hel del speltid direkt, men sedan slutat av augusti har han inte ens funnits med i matchtruppen.

– Det handlar bara om tålamod, säger Mörfelt till Värmlands Folkblad.

Den tidigare AIK-talangen Albin Mörfelt valde under sommaren att byta Mjällby AIF mot Degerfors och direkt fick han en hel del speltid.

Dock har han inte funnits med i någon matchtrupp sedan slutat av augusti, delvis på grund av en fotskada men denna har nu läkt.

– Jag känner mig relativt bra ändå, jag har fått ordning på foten och det känns ändå bra. Formen var bra när jag kom hit och jag känner att jag började bra, men sen åkte jag på lite skador, säger Mörfelt till Värmlands Folkblad.

Mittfältaren uppger att vissa dagar har varit extra jobbig, men att han krigar på i väntan på att få chansen.

– Vissa dagar är jobbigare än andra, jag vill alltid spela. Men i slutet av dagen handlar det om att jobba på och jag väntar på min chans, just nu har vi ett starkt lag.

