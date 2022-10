Bajenfaktorn som borde vara lika känd som rekordaffärerna

Hammarbys akademi växer i anseende och genererar mer än AIK:s och Djurgårdens rent affärsmässigt. FD:s Marcus Liedbergius visar vad det handlar om.

Allsvenska klubbarna satsar allt mer på talangutvecklingen som är en viktig del i att växa.

Bäst i landet på det här är idag Malmö FF, Brommapojkarna och AIK.

Allt enligt senaste rankningen från Svenska fotbollsförbundet kring landets akademier, via Akademicerifieringen.

Den klubb som har växt allra mest är Hammarby, som bara nyligen gjorde Williot Swedberg till allsvenskans tredje största affär genom tiderna.

Sedan 2017 har allsvenskan sålt en hel del talanger – åtminstone två av dessa matchar ekonomiskt Zlatan Ibrahimovic värde när han såldes från Malmö FF till Ajax 2001.

Den största affären som gjorts är AIK:s Alexander Isak som såldes till Borussia Dortmund 2017 för omkring 90 miljoner kronor och nyligen såldes Williot Swedberg till Celta de Vigo för strax under 70 miljoner kronor med allt inräknat.

Ett kvitto som inget annat för några av våra största akademier. Förstås. Alla dessa tre klubbar rankas idag bland Sveriges bästa.

Malmö FF är klar etta i SEF:s certifiering med AIK som klar tvåa. Så har det sett ut sedan 2020.

Men inte lika känt är hur Hammarby under denna femårsperiod är den klubb som tagit största stegen i utveckling kring talanger.

Hammarby må ha en bra bit upp till toppen – men har alltså likväl klättrat allra mest på listan senaste åren. Innan 2020 var Bajen inte ens med i topp-10 över högst rankade akademierna, men är idag på en niondeplats före rivalen Djurgården bland annat.

Grönvita har succesivt tagit kliv för varje år som gått. Men det största kvittot på det här är att man fått fram och sålt fler talanger till utlandet än någon annan gjort under de senaste åren. Aimar Sher, Emil Roback och Mayckel Lahdo är bara några – utöver den störste – Williot Swedberg.

I akademicertifieringen innan 2020 så kan man konstatera att även Brommapojkarna fanns med i toppen. Men efter det så är man inte med, trots att man har en av Sveriges i särklass bästa akademi – och har framförallt varit bäst historiskt.

Så är det är för att man inte spelar i någon av SEF:s ligor – det vill säga allsvenskan eller superettan – och därför inte räknas in. Men för bara fem år sedan så var BP bäst i klassen. Men MFF klev 2018 in som etta. Skåningarna har efter det inte släppt pole position.

I certifieringen som släpptes senast så ökade AIK allra mest poängmässigt (+467), med MFF strax efter (+275). Då var det 10 klubbar som belönades med fem stjärnor av fem möjliga av SEF.

För Djurgårdens del så placeras man på en tiondeplats 2021 och har legat där omkring sedan 2017. Jämfört med toppkonkurrenterna så tappar man allt mer när övriga klättrar, samtidigt som klubbar med betydligt mindre resurser som Elfsborg är långt före i den här certifieringen.

2021:

1.Malmö FF, 5470 poäng

2. AIK, 3977

3. IF Elfsborg, 3082

4. IFK Norrköping, 3031

5. IFK Göteborg, 3013

6. Helsingborgs IF, 2985

7. BK Häcken, 2700

8. Halmstads BK, 2656

9. Hammarby IF, 2597

10. Djurgårdens If, 2549

2020:

1.Malmö FF, 5196 poäng

2. AIK, 3510

3. IFK Göteborg , 3133

4. Helsingborgs IF, 3031

5. IF Elfsborg, 2972

6. IFK Norrköping, 2877

7. BK Häcken, 2597

8. Hammarby IF, 2462

9. Djurgårdens IF, 2455

10. Kalmar FF, 2443

2019:

1. Malmö FF, 5310 poäng

2. IF Brommapojkarna, 4993

3. IF Elfsborg, 3359

4. AIK, 3275

5. IFK Göteborg, 3103

6. Helsingborgs IF, 3021

7. IFK Norrköping, 2907

8. Halmstad BK, 2784

9. BK Häcken, 2632

10. Djurgårdens IF, 2440

2018:

1. Malmö FF, 5321 poäng

2. IF Brommapojkarna, 4594

3. IF Elfsborg, 3334

4. AIK, 3197

5. IFK Göteborg, 3152

6. Helsingborgs IF, 3099

7. BK Häcken, 2670

8. Halmstad BK, 2598

9. Djurgårdens IF, 2509

10. IFK Norrköping, 2388

2017:

1.IF Brommapojkarna, 4264 poäng

2. Malmö FF, 3955

3. IF Elfsborg, 2999

4. IFK Göteborg, 2599

5. AIK, 2498

6. Helsingborgs IF, 2414

7. Halmstads BK, 2325

8. IFK Norrköping, 2203

9. BK Häcken, 2181

10. Djurgårdens IF, 2018

