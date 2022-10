JUST NU: ÖIS tog poäng i kritiskt läge – går mot nytt kontrakt

Det är en tuff situation för Örgryte IS som kämpar i botten av superettan. Under lördagen så var det nära att bli än värre – men turligt så lyckades ÖIS knipa åt sig en poäng till slut.

– Jag skulle ändå säga att det ligger i våra händer och att det är fullt möjligt att vi vinner de två sista matcherna, säger en lättad Isak Dahlqvist efter matchen till GP.

Örgryte slåss nu för att inte hamna i botten av superettan efter en svag säsong. Under lördagen väntade tufft motstånd i form av tredjeplacerade Östers IF. Det hela började också illa, när hemmalaget Öster gjorde både 1- och 2-0 under första halvtimmen.

Men det skulle komma en snabb replik från ÖIS. I minut 38 gjorde Isak Dahlqvist 2-1. Sedan kom även en viktig kvittering i minut 60, då via självmål av en Öster-spelare.

Det här gör nu att ÖIS kan fortsätta hålla viktig distans till den absoluta botten, med 32 poäng efter 28 omgångar.

Efteråt så var det en glad Isak Dahlqvist som berömde lagets starka mentalitet.

– Vi som grupp är riktigt starka mentalt. Vi ger inte upp utan vi fortsätter att tugga på, för vi vet att vi är bra och har bra spelare, säger Isak Dahlqvist till GP.

Det här var en viktig poäng i jakten på nytt kontrakt i superettan.

– Jag skulle ändå säga att det ligger i våra händer och att det är fullt möjligt att vi vinner de två sista matcherna. Då borde vi vara klara. Jag har allt förtroende för att vi löser det, säger Isak Dahlqvist.

