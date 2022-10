AVSLÖJAR: Bestämt sig för AIK - väljer bort Djurgården

AIK jagade Omar Faraj redan innan han flyttade till Spanien och har nu den senaste tiden rapporterats göra nya försök med 20-åringen.

I går uppgavs så Djurgården ha kommit in och en tillspetsad bild - men enligt FotbollDirekts källor så har nu supertalangen likväl bestämt sig - det blir AIK.



Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser - därför har vi formatet “Olas News” som kommer flera gånger i veckan.



AIK må komma från ett på många vis misslyckat år och risken är stor för att man går tomhänta in i denna vinter, så väl missade guldstrid som Europaplats.

Däremot så tyder nu allt på att man tar hem en prestigevärvning i La Liga-proffset Omar Faraj som imponerat allt mer denna höst som lån i Degerfors.

Nu uppges han enligt flera olika källor för FotbollDirekt ha bestämt sig för AIK och om inget oförutsett inträffar så är Djurgården borta ur bilden, DIF som så sent som i går av Sportbladet uppgavs göra ett rejält försök att utmana AIK.FD har även tidigare redogjort för att Faraj suttit i hemliga möten med AIK:s sportchef Henrik Jurelius.De personliga villkoren mellan spelaren och klubben ska i praktiken vara överenskomna och nu väntar förhandlingar mellan AIK och Levante.Sportbladet uppgav under gårdagen att Djurgården i mångt och mycket lockat med Europaspel, dels genom pågående succén i Conference League, men så klart ännu mer det faktum att man nu är garanterade internationellt cupspel även nästa år. Detta är även uppgifter som jag har fått denna eftermiddag.Det vi nu ser är en mycket viktig pusselbit för AIK Fotboll i skenet av att tunga namn som Sebastian Larsson och Mikael Lustig försvinner, samt stor osäkerhet kring skadedrabbade Nabil Bahoui som har ett dyrt utgående kontrakt. Lägg där till att flera spännande namn som Yasin Ayari och Bilal Hussein lär vara på väg utomlands.Personligen så är det ett val som överraskar på mig. Låt vara att han har vuxit upp i så att säga AIK-område, men med Djurgårdens ställning som klubb just nu så väl sportsligt som finansiellt och det faktum att han, enligt vad jag hör, ses som en sportig back-up till John Guidetti.Jag och många med mig som har sett Faraj har nog svårt att se honom i en annan roll än den Guidetti har..I Djurgården hade han å andra sidan mycket sannolikt fått omedelbara öppningar (idealrollen) på ett helt annat sätt än vad jag ser framför mig i AIK.Jag har svårt att se det på något annat vis än så.Med allt detta sagt så väntar nu inom kort en förhandling mellan AIK och Levante och där villkoren för en affär till stora delar finns på bordet för AIK. Det lär krävas i storleksordningen 6-8 miljoner kronor för att blidka den spanska La Liga-klubben.Under sin nuvarande period i Degerfors så har han snabbt gjort sig ett namn och startat i elva matcher och gjort tre mål och bitvis imponerat stort, inte minst i en match mot Djurgården.Jag har utan resultat försökt nå så väl agenten Dalil Benyahia som sportchefen Henrik Jurelius.

