Degerfors meddelar – tar in Ndinga på provspel

Philippe Ndinga ska testa vingarna med Degerfors IF.

Detta under en period på ungefär två veckor.

– Philippe är en fysisk, intensiv mittback som med sin franska fotbollsutbildning besitter tekniska egenskaper, säger Degerfors assisterande sportchef Sean Sabetkar.

Det är under torsdagsmorgonen som Degerfors IF meddelar att man har tagit in den kongolesiska mittbacken Philippe Ndinga på provspel.

Den 20-årige försvararen kommer senast från spel i den franska klubben Valenciennes FC och kommer att träna med Degerfors under omkring två veckors tid.

– Philippe är en fysisk, intensiv mittback som med sin franska fotbollsutbildning besitter tekniska egenskaper som vi tycker är intressanta. Han kommer inledningsvis att vara här i ungefär två veckor, sen får vi se vart det leder. Det ska bli spännande att få se honom i vår miljö, säger Sean Sabetkar, assisterande sportchef i Degerfors, till klubben.

Philippe Ndinga står noterad för flera landskamper med Kongos U20-landslag och har, förutom Valenciennes, spelat för Dunkerques U19-lag samt Pau FC:s dito.