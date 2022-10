Klart är det att Helsingborgs IF kommer att spela i superettan nästa år. Exakt hur truppen kommer se ut är långt ifrån klart, men Andreas Granqvist är tydlig med att tunga namn som Alexander Faltsetas och Abbe Khalili kan bli kvar.

Helsingborgs IF lyckades inte hålla sig kvar i allsvenskan, trots att man under sommaren plockade in meriterade namn som Alexander Faltsetas, Abbe Khalili och Thomas Rogne.

Faltsetas är utlånad från Häcken och Khalilis kontrakt går ut vid årsskiftet, Helsingborgs sportchef Andreas Granqvist verkar dock vilja behålla duon, även om ingen dialog har påbörjats.

– Jag har inte haft en diskussion med dem, vi har fokuserat på säsongen. Jag kommer ha en dialog och så får vi se var vi landar, säger han till SportExpressen.

I dagsläget är det dock oklart om 35-årige Faltsetas kommer att fortsätta nästa säsong.

– Jag har inte lagt någon fokus på det. Jag har inte pratat med Martin (Ericsson, sportchef) i Häcken heller, jag har inte pratat med Granen om det heller. Det är väldigt svårt för mig att stå här och säga, säger han till tidningen.

Ifall Khalili och Faltsetas blir kvar återstår att se.

