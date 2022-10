Under mitten av 90-talet öste Jörgen Pettersson in mål för Malmö FF och under säsongen 2012 var han assisterande tränare i klubben. Nu står det klart att den tidigare stjärnan blir huvudtränare i division 4-klubben Hyllinge GIF.

Under mitten av 90-talet gjorde anfallaren Jörgen Pettersson en hel del mål för Malmö FF, men 1995 lämnade han för tyska Borussia Mönchengladbach.

Sommaren 2020 vände han tillbaka till Skandinavien, men då till FC Köpenhamn. Under åren i storklubben hann han med att vinna två danska ligatitlar och en dansk cuptitel.

Sedan 2009 har han haft olika tränaruppdrag och 2012 var han assisterande tränare i Malmö FF.

Nu meddelar division 4-klubben Hyllinge GIF att 47-åringen kommer att leda laget nästa säsong.

– Familjärt, klubb som är på väg framåt och många unga spelare, förklarar 47-åringen sitt val via klubbens Instagram.

