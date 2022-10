Han älskas oavsett vad - inte ens petade namn har ett ont ord att säga

Per Mathias Högmo är på väg att bli stor guldmakare, ett namn som blev stort i allsvenskan redan 2013 i Djurgården. FotbollDirekt ger er nu bilden bakom Högmos framgångar och perfekta aura.

Häcken är på väg ett historiskt SM-guld. Nu i en längre intervju berättar Kadir Hodzic hur hans säsong har varit, Per-Mathias Högmos betydelse och mycket, mycket mer.

BK Häcken plockade in Kadir Hodzic från Mjällby AIF inför säsongen till höga förväntningar, men ytterbacken har fått väldigt sparsamt med speltid. Något som självklart har påverkat enligt honom själv men hur det nu än är med det så är han en kille med sor beundran inför Högmo.

– Det är klart det har varit en stor omställning för mig och man har fått jobba mycket med sig själv – både mentalt men också på fotbollsplanen att man har försökt att anpassa sig. Och det är klart att det har varit tuffare när man varit utanför.

– Men jag har alltid haft en bra dialog med Per-Mathias [Högmo] och pratat igenom det, om hur jag ska jobba mig tillbaka till laget och tillbaka till min plats. Där har det inte varit några hard feelings mellan oss, utan jag har tyckt att han har varit rättvis och att vi har haft en bra dialog.

– Men det är klart att i början av säsongen så hade man en helt annat förhoppning när jag skrev på för Häcken, men det är ju helt och hållet hans val också. När vi då har vunnit fotbollsmatcher så är det inte så enkelt att ändra ett vinnande koncept.

–Då har jag försökt att jobba ännu hårdare för att bevisa att jag ska vara en del av laget och ta tillbaka min plats.

Fanns intresse från utlandet

Ytterbacken har hittills noterats för sju framträdanden. Kontraktet han skrev på tidigare i år sträcker sig över säsongen 2024.

Per-Mathias Högmo har beskrivits ha en bra relation till spelarna när tidigare spelare får uttala sig. Hur mycket betyder han för dig i det här läget där du knappt får spela?

– Det är klart och där måste han ha en stor eloge, för att han har en balanserad trupp och en balanserat lag där han hela tiden försöker få spelarna att hela tiden sträva mot samma mål.

– Jag har varit en av de spelarna där jag har presterat väldigt bra, men han har ändå valt andra spelare före mig, samtidigt som att vi har fortsatt att vinna fotbollsmatcher.

– Men för min del när jag har spelat väldigt mycket matcher på senare år så har det varit en stor omställning. Men jag tycker att som jag nämnde innan så har vi haft en väldigt bra dialog, och jag har inte hört någon specifik anledning till att jag inte får spela. Han har sagt att jag är en bra spelare, men att det bara har varit så att Chris [Kristoffer Lund] fått spela de flesta matcherna och när vi har vunnit så mycket så är det klart att man inte ändrar i ett vinnande lag, som jag sade innan.

Innan flytten till Häcken uppgavs flera utländska klubbar vara intresserade. Något som Hodzic bekräftar och även fast speltiden har varit knapp så känner han att han gjorde rätt val.

– Mitt kontrakt löpte ut med Mjällby och skulle gå ut under sommaren, det är klart att väldigt mycket tankar gick på att sticka utomlands när det fanns så mycket intresse då. Men när väl Häcken kom in i bilden – och jag har ju mött Häcken många gånger tidigare – men när Martin [Ericsson] lade fram hur de såg mig som spelare och hur jag skulle passa in i deras lagbygge så kändes det väldigt rätt – jag gick då på känsla.

– Det visar sig till slut att det ändå var ett rätt val, även om jag inte har spelat så mycket. jag har utvecklats på andra plan.

– Jag har som sagt inte spelat så mycket, men har jobbat med mig själv för att vara en spelare som när jag väl kommer in ska kunna bidra till att vinna fotbollsmatcher. Tittar man på den aspekten, som när jag har varit i Mjällby där jag har spelat väldigt mycket matcher…där har jag jobbat på ett annat sätt för att hela tiden prestera. Självklart för att hjälpa laget att vinna även då, men det var en annan sits än jag har nu.

– Här i Häcken har jag försökt att inte sura på något sätt, utan försökt jobba på mig själv för att vara en bra spelare och prestera under de få minuter jag får på planen.

“Aldrig varit på tal att lämna”

– I Mjällby så var jag startspelare vecka in, vecka ut. Men här har jag fått vara en del av laget till att börja med och trivdes direkt. Sen kom en liten dipp, men som de flesta spelarna kanske hade gjort i den situationen och kanske gått ner ännu djupare i dippen, så försökte jag istället att lyfta.

– Det tycker jag att jag på senare tid har visat mina kvaliteter i mina inhopp och mina minuter jag har spelat.

Han förklarar vidare för FotbollDirekt.se att det inte varit något snack om att lämna, trots att situationen är som den är, men samtidigt så vet man aldrig vad som händer.

– Det har aldrig varit på tal att lämna eller så. Även om jag hade en dipp i somras så har tankarna bara varit på att kämpa mig tillbaka och ta tillbaka min plats, för kvaliteterna har jag för att spela i ett väldigt bra Häcken. Det var därför de värvade mig, men det är klart att det har varit tillfälligheter.

– Nu försöker jag istället att bara se framåt och som läget är nu så finns inga planer på att lämna Häcken. Sen vet man ju aldrig med framtiden, men det har varit så stort fokus på att göra det så bra som möjligt. Men det är klart att man inte vet vad som händer härnäst.

Med din erfarenhet och att du har spelat i många olika klubbar i din karriär och har fått mycket intryck. Vilken roll har du fått/tagit i Häcken, är du nu är åsidosatt från startelvan mycket?

– Det är klart att man mognar som spelare nästan varje säsong och det märker jag att jag har gjort. Det är fortfarande så att jag utvecklas idag och det går hela tiden i rätt riktning för mig i det.

– Jag är idag en helt annan spelare när jag har fått hoppa in mycket i slutet på matcherna, jag tycker att jag bidrar på ett helt nytt sätt som hjälper laget att fortsätta vinna. Jag tror att det har med erfarenheten att göra och att jag har varit på den här nivån ett tag nu.

– Då försöker jag hjälpa de yngre att utvecklas och bidra med positiv energi. Det har jag försökt med hela säsongen, även när det har varit som tuffast. Allt för att humöret i laget ska vara bra och det tror jag har spillt över på de andra som kan ha haft det tufft under året.

– Jag tror också att Per Mathias har märkt det, att när vi hade en dialog så sade han att han märkt att jag har jobbat otroligt hårt och att jag är värd en ärlig chans att ta mig tillbaka och få speltid här i slutet.

Hyllar tränaren

Hur mycket betyder det för dig när du märker att det ger resultat med ditt hårda slit och envishet att inte ge upp?

– Det är en av hans [Högmo] stora styrka, att han har en dialog med alla spelare och även de som är utanför truppen. Han försöker hela tiden få de att känna sig delaktiga och viktiga i truppen.

– Det är någonstans det jag ser den stora framgången i säsongens Häcken. Han har kommit in och han har på ett sätt förmedlat den här arbetskapaciteten och viljan att utvecklas. Det har han nått ut med till allihopa och det spelar ingen roll om du är en startman eller inte spelar så mycket.

– Han har visat att det är en väldigt kort väg in till startelvan, det har han visat under hela säsongen. Han har roterat ganska mycket, speciellt på ytterpositionerna.

Vid poäng mot IFK Göteborg på söndag så tar BK Häcken klubbens första SM-guld någonsin. 28-åringen är tydlig med vad han tror har varit avgörande.

– Jag tror absolut att vi har – och det måste man ge Martin [Ericsson] och ledningen – att de har fått in rätt spelare och då inte bara fotbollsmässigt, utan att vi har spelare som jobbar hårt för varandra hela tiden.

– Det tror jag är en av de svåra grejerna, att ha en mix av spelare som förstår fotboll mycket men som även är villiga att utvecklas.

– Och sen det tredje att man har en tränare som vi har haft. Vi har haft en väldigt bra grund som vi hela tiden slipat på under säsongen. När det även har gått som bäst så har vi också verkligen försökt hitta vad vi kan slipa på hela tiden. Vi är aldrig nöjda, utan vill alltid ta ett ytterligare steg i utvecklingen. Där har ledarna verkligen visat vägen för oss och är en stor del i det här.

– Exempelvis när vi vann mot Djurgården så satte vi oss ner och tittade på vad vi kunde förbättra. Det är styrkan som vi besitter. Sen är det inte bara ledarna, utan även spelarna som pushar det här.

Ni är nu på väg mot något historiskt nu – hur är känslan kring klubben nu när ni kan göra något som aldrig hänt för klubben?

– Jo, men det märks mycket vad som är på väg att hända. Vi märker att supporterskaran verkligen växer nu och det är fantastiskt att se hur våra fans…när vi mötte Varberg borta så var det 500 på läktarna och det ger ju en styrka – både för laget när det kommer en dålig period i matcherna för laget. Då när man ser att bortasektionen eller hemmasektionen är full så ger det en helt ny energi för vårt spel.

– Framförallt så har hela föreningen – inte växt – men man ser hur supporterskaran bara växer och det är otroligt kul och något som vi spelare ser fram emot både på matcher och träningarna.

– I och med hur det har gått så har det växt och nu har vi nästan fulla läktare varje hemmamatch. Nu var det slutsålt här mot Malmö, men även i bortamatcherna så har vi haft mycket supportrar på senaste tiden.

Kan säkra guldet – mot värsta rivalen: “Extraordinärt”

Som sagt så kan guldet säkras i Göteborgsderbyt på söndag. Det är tydligt att det är någonting som Hodzic hoppas på.

– Man får inte ta ut något i förskott, för det har skett under förr.

– Men sen får vi hoppas att vi kan säkra det mot IFK Göteborg. Det vore något extraordinärt.

Ytterbacken är även tydlig med vad den personliga målsättningen för nästa säsong är.

– Mitt mål är att bli startspelare nästa säsong.

Matchrapporter: Segerraden förlängd för Häcken – besegrade Malmö Segerraden förlängd för Häcken – besegrade AIK Häcken svårslaget – elfte matchen i rad med poäng efter 4-1 Häcken ny serieledare efter seger i toppmötet med Djurgården Häcken svårslaget – nionde matchen i rad med poäng efter 1-1