Detta slår allt Djurgården varit med om - avstamp mot MFF:s höjder

Djurgården ser ut att sluta som allsvensk tvåa, samtidigt som man tar en sensationell gruppseger och avancemang i Conference League efter en rad tunga segrar.

Det är kort sagt ett av de sportsligt bästa år vi har sett Djurgården göra - och stockholmarna är nu ett ekonomiskt mönsterexempel som på allvar kan göra ett avstamp mot Malmö FF:s särställning.



Sportchef Bosse Andersson och vd Henrik Berggren har helt enkelt byggt en ekonomisk stormakt.



Denna ekonomiska analys visar nu vad som ligger bakom att det främst är Djurgården som lyser ekonomiskt - och inte Hammarby eller AIK.



Sportchef Bosse Andersson och vd Henrik Berggren har nu sedan man kom tillbaka 2014 byggt Djurgården bokstavligt från grunden ur ett ekonomiskt perspektiv, där man steg för steg byggt såväl ekonomiskt som sportsligt mot toppen sedan konkurshotet

.

En kort sagt enorm förvandling.



Från att sportsligt stabilt i mitten av allsvenskan är Djurgården numera ett etablerat topplag som flera år i rad varit med om SM-guld och samtidigt tagit sig till sitt första gruppspel i Europa och som nu genererar intäkter bara det på omkring 60 miljoner kronor.

FotbollDirekt.se har tittat på årsboksslut för DIF sedan 2016 – fram till det senaste som kom i början av året. När det nu börjar bli dags igen för nytt avslut för räkenskapsåret 2022 så står det klart att Djurgården kommer att slå sitt toppår från när Marcus Danielson såldes till Kina för 50 miljoner kronor.

I Djurgårdens fall så har man i majoriteten av alla dessa år lyckats slå den fotbollsekonomiska regeln om att omsättning korrelerar med tabellplacering och dessutom haft en löneutveckling som få andra toppkonkurrenter.

Här kan Djurgården bland mycket annat stoltsera med SM-guld och cupguld, samt alltså ett gruppspel i Europa - och nu ett avancemang från detsamma.

Det går dessutom exempelvis att göra en jämförelse med IFK Norrköping.

Siffror för Peking visar under flera år att östgötarna har omsatt i paritet med sina prestationer. Det vill säga att man sett till nettoomsättningen inte ska vara bättre än man varit sedan SM-guldet 2015.

Det intressanta med Djurgården är att man visar att man med ekonomisk smartness kan komma runt detta.

I det senaste årsboksslutet (2021) hade nämligen Djurgården allsvenskans sjätte största nettoomsättning (123 254 000 kronor), bakom Elfsborg med 138 456 000 kronor. Trots det här så placerade sig Blåränderna på en tredjeplacering i fjolårets allsvenska säsong.



Men tro inte att det är en engångsföreteelse.

Går man tillbaka till 2016 så har Djurgården nämligen endast “misslyckats” med det här två gånger: Det var dels 2018 då man hade seriens fjärde största omsättning - men placerade sig på en sjundeplats i allsvenskan.

Det andra året var 2020 då man kom fyra i allsvenskan, men hade näst störst nettoomsättning.

Lägst nettoomsättning hade Djurgården 2017 med 118 miljoner. Högsta noteringen var 2020 då den låg på 159 miljoner (Danielson-försäljningen).

Djurgården hävdar sig dock på ett helt annan sätt gällande eget kapital.

Även här påminner man om IFK Norrköping som i fjol var tvåa efter överlägsna Malmö FF. Djurgården var, enligt årsredovisningen 2021 – tredje starkast med 125,1 miljoner i eget kapital.

Sedan 2016 har man klättrat från en femteplats och gått om AIK och BK Häcken. Då var det egna kapitalet på 53 421 000 kronor – som sedan ökade 2018 upp till 72 miljoner. Den stora förändringen kom 2020 då Djurgården blev klar trea med 116 miljoner i eget kapital.

Det som har byggt Djurgårdens ekonomi har genom åren varit flera stora försäljningar.

Namn som Michael Olunga, Felix Beijmo och inte minst rekordaffären Marcus Danielson har legat bakom lyftet.

Dessa sälj har inbringat omkring 120 miljoner kronor i rena övergångssummor.

Totalt har ökningen varit drastisk de här sex åren – en ökning på drygt 135 procent. Och det är sannerligen något som inte kommer att avta till nästa årsboksslut.

Tvärtom!

Året blir stället Djurgårdens ekonomiskt bästa någonsin.

Vi kan börja med Isak Hien som tidigare i höst såldes för runt 34 miljoner kronor – den affären kan dessutom lätt ge än mer klirr i kassan om bonusar i avtalet framöver aktiveras, upp till cirka 44 miljoner.

Dessförinnan så säkrades ytterligare 25 miljoner med försäljningen av Edward Chilufya. Där till så kan man nu alltså cash in minst 60 miljoner i pågående Europaspel.



Med det sagt så är Djurgården nu på väg mot en nivå som enbart Malmö FF historiskt har klarat - det att ha ett eget kapital på över 200 miljoner kronor. Nu återstår så klart en hel del för att på allvar kunna närma sig MFF - men likväl har DIF:s ledning lagt en grund som gör så att man står där och framstår som förste ekonomiske utmanare.

Men det tar inte slut där. Det finns ännu en ekonomisk dimension som imponerar för Andersson och Berggren och Djurgårdens styrelse.

Detta när det kommer till lönekostnader per poäng.

Djurgården har en strikt lönestruktur och har i stora drag varit hårt hållen under toppkonkurrenterna sedan 2016 och varit stabilt i mitten.

Kostnaderna har hållits nere under 1,8 miljoner per poäng och har endast ett år varit topp-3 i allsvenskan. Det var 2016.

Generellt har nivåerna varit en bra bit ifrån de +2 miljoner som de högsta snittkostnaderna har varit varje år.



Avslutningsvis så kan vi konstatera att Djurgården till skillnad från Hammarby, AIK eller Malmö FF gör spelaraffärer i +20-miljonersklassen. Långt därifrån. Djurgården har den senaste tioårsperioden inte köpt spelare för över tio miljoner kronor.



MARCUS LIEDBERGIUS - OLA GUSTAVSSON









