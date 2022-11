Sportsligt fiasko sänker inte Malmö FF ekonomiskt - ökar mest igen

Bara sjua i allsvenskan.

Malmö FF går tomhänta från ett mycket svårt år - ett av de svåraste på mycket länge som renderat tre olika tränare detta 2022.

Men tro inte att fiaskot sänker MFF:s ekonomi - inte det minsta.

Istället så är man nu på väg mot ett årsbokslut som på nytt kommer att slå alla allsvenska konkurrenter.



Det här ger nya perspektiv kring Malmö FF:s ekonomiska utveckling – finanser som är unika i svensk klubblagshistoria. Årsbokslut som bara växer och växer.

Malmö FF kommer sannolikt att passera 700 miljoner kronor i eget kapital när kommande årsbokslut står klart och redovisas en bit in på nästa år.

De 80 extramiljonerna, samt ytterligare 90 för avancemanget till Europa leagues gruppspel, samt Birmancevic- och Ahmedhodzic-affärerna ger MFF totalt sett 240 miljoner i nya intäkter. Minst.

Då har vi ändå inte gått in på publikintäkter som sannolikt genererar en bra bit över 60 miljoner, samt sponsorsummor som vi inte har några uppgifter om.

Det här är intäkter som sannolikt ingen allsvensk konkurrent kommer att nå upp i.



När det kommer till helhetsbilden av Malmös ekonomi så finns hur som helst ett antal olika parametrar som med eftertryck visar MFF:s välmående och höga konkurrenskraft.

Bland mycket annat nettoomsättning – vilket, enligt sportfinansanalytikern Dan Persson, i över 90 procent av fallen korrelerar med en klubbs tabellplaceringar.

Sett till detta så är det bara 2017 som någon klubb kunnat hota MFF.

Den gången var det AIK som var nära att gå om skåningarna som då tappade från 2016 och det år nettoomsatte 231,3 miljoner – AIK 218,6 miljoner.

FotbollDirekt.se har nu efter Malmö FF:s misslyckade sportsliga år tittat på vad som kan vara på gång inför kommande årsbokslut och det står klart att MFF kan räkna med rejäla plåster på såren.

För om man nu är skamfilade på planen - så går klubben som tåget, rent finansiellt.



Med andra ord: Det här har MFF på gång rent ekonomiskt, samt så hur klubbens bokslut sett ut sedan 2016.

FotbollDirekts genomgång visar bland annat att från det att MFF:s nettoomsättning ökat från 2018 - så har konkurrenternas minskat i samma veva. AIK som under många år sågs som främste utmanare har som exempelvis efter 2017 bara varit nära att nå 200-miljonersgränsen en gång och det var 2019.

För Malmös del så har man å sin sida närmast konstant varit en bra bit över 300 miljoner i omsättning, bortsett pandemiåret 2020 – men även 251,4 miljoner var trots allt nästan 100 miljoner mer än tvåan Djurgården det året.

Och dominansen har alltså fortsatt.

På alla dess vis så har den bara växt sig starkare.

Vid det senaste årsboksslutet så handlade det om en helt ny nivå.

2021 så nettoomsatte MFF mer än dubbelt så mycket mot 2020 – från 251,4 till 566,6 miljoner kronor

Det mest iögonfallande i mesta mästarnas årsredovisning är annars så klart det egna kapitalet, något som saknar motstycke i svensk klubblagshistoria

I bokslutet 2021 så redovisades ett eget kapital på 618,2 miljoner.

Närmast var IFK Norrköping på 157 miljoner kronor. För att sätta MFF:s utveckling i ett tydligare ljus så ökade de med nästan lika mycket som Pekings totala egna kapital i fjol.

MFF ökade mer precist med 154 miljoner – från 464,2 miljoner.

Den här dominansen (eget kapital) har varit tydlig sedan flera år tillbaka.

Redan 2017 så var MFF uppe på 457 miljoner kronor, med tvåan IFK Norrköping som hade 89 miljoner i eget kapital då.

Finansanalytikern Dan Persson har tidigare i år för FotbollDirekt menat att det bara är en tidsfråga innan MFF når en miljard i eget kapital – och att man, om man vill vara snäll, kan säga att den magiska gränsen redan är nådd om man räknar in alla tillgångar klubben besitter.

Det som främst ligger bakom hela den här särställningen är så klart främst kopplat till framgångarna ute i Europa, med flera gruppspel i både Champions League och Europa League.

Ta bara under det senaste halvåret så har ju MFF också fått in ytterligare 80 miljoner kronor i en oväntad bonusfrån fjolårets CL-gruppspel, samt ytterligare 90 miljoner för det gruppspel man nu har gått igenom i Europa League.

Lägg därtill flera spelarförsäljningar i år i form av bland annat Anel Ahmedhodzic till Sheffield United, Amin Sarr till Heerenveen och Veljko Birmancevic till franska Toulouse. Bara dessa tre ger MFF +100 miljoner till kassan.

Det tredje och sista segmentet som FD tittat på är lönekostnader per poäng för respektive klubb.

Skåningarna har här under flera år visat upp en fin lönepolitik jämfört med konkurrenterna och framgångar.

För 2016 och 2017 så var klubbens lönekostnader inte högst, utan där var först BK Häcken och sedan Hammarby etta. Malmös löner per poäng kostade strax över 1,5 miljoner båda dessa år.

Malmös finansiella särställning har emellertid senare tagit ut sin rätt och från 2018 till 2021 har lönerna varit högst bortsett 2020 och AIK den gången.

Nivåerna lönemässigt har för MFF legat på runt 2-2,5 miljoner kronor per poäng fram tills att det 2021 skedde en närmast fördubbling. Årsredovisningen från 2021 visar att lönerna per poäng uppgick till 4 miljoner kronor. Det här var nästan dubbelt så mycket som tvåan Östersunds FK hade.

