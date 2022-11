SvFF meddelar att Norrby IF får behålla helgens seger.

Därmed får Halmstads BK äntligen fira uppflyttningen till Allsvenskan.

I helgens möte mellan Norrby IF och Östers IF bytte hemmalaget in en obehörig spelare. Gustav Broman kom in på planen för Norrby i slutskedet av matchen. Problemet? Broman inte fanns med i den officiella matchtruppen. Norrby anmäldes för incidenten, men nu kommer SvFF:s besked.

Förbundet meddelar att bottenlaget i superettan får behålla sin seger, trots det otillåtna bytet. Därmed får inte bara Norrby jubla, utan även Halmstad.

I och med att Östers IF inte tilldelas segern har de fem poäng upp till Halmstads BK på andraplatsen. Med en omgång kvar att spela är Halmstad nu äntligen officiellt klara för en uppflyttning till Allsvenskan.

Enligt Norrby var det den mänskliga faktorn som låg bakom misstaget. Bestraffningen för det hela blir endast en bot.





