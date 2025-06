Rooney slår fast – kommer inte att ta nytt tränarjobb

Wayne Rooney har inte riktigt lyckats med sin tränarkarriär.

I slutet av 2024 fick han sparken från Plymouth Argyle.

Nu slår han, enligt The Sun, fast att han inte kommer att ta sig an ett nytt tränarjobb just nu.

Det var i maj 2024 som Wayne Rooney tog över tränarposten för det dåvarande Championship-laget Plymouth Argyle.

Där blev det dock ingen succé för den tidigare storspelaren i Manchester United.

Efter en rad sämre insatser, där de under en period på två månader inte vann en enda match, fick 39-åringen sparken från laget som senare kom att åka ur Championship.

Sedan årsskiftet har Rooney inte tagit något nytt tränarjobb. Däremot syntes han till vid sidlinjen på ett utsålt Old Trafford under helgen. Detta då han var tränare för Englands välgörenhetslag som mötte Soccer Aids dito.

Efter matchen slog den tidigare United-ikonen fast att han inte kommer att ta sig an ett nytt tränarjobb just nu, trots att han kopplats ihop med klubbar som Blackburn Rovers och Cambridge United. Detta säger han själv har att göra med hur väl han trivs som panelmedlem i Amazon Primes fotbollssändningar.

Som spelare var Wayne Rooney minst sagt framgångsrik i Manchester United där han vann mängder med titlar och gjorde 253 mål på 559 matcher.