Isac Lidberg har gjort succé i nederländska Go Ahead Eagles. Nästa sommar går anfallarens kontrakt ut, men nu berättar den tidigare Bajentalangen att han kan bli kvar i klubben.

– Klubben har option på ett år till från sommaren, men det är inget jag tänker på just nu, säger han till Sportbladet.

Isac Lidberg som fått sin fotbollsfostran i Hammarby valde att lämna Sverige och Gefle IF inför säsongen 2021. Då flyttade han till Nederländerna och Go Ahead Eagles.

Den 24-årige anfallaren har inlett årets säsong starkt och har hittills noterats för fyra mål och en assist på 13 matcher.

Kontraktet med klubben går officiellt ut nästa sommar, men nu berättar han att klubben har möjligheten att behålla honom via en option i kontraktet.

– Klubben har option på ett år till från sommaren, men det är inget jag tänker på just nu. Jag är inställd på att stanna denna säsongen, sedan får vi se. Jag trivs väldigt bra här, säger han till Sportbladet.

Vad som händer för 24-åringen återstår att se, men att återvända till moderklubben Hammarby verkar inte vara aktuellt.

– Nej, det har inte varit aktuellt under de senaste åren. Inte just nu heller. Nu har jag fått smak på att vara ute här i Holland och det har gått bra, så jag siktar på att vara utanför Sverige just nu och fortsätta här.

Hammarby sålde talangen till Åtvidaberg redan 2017.

