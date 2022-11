19-årige Benjamin Tahirovic fick idag chansen av José Mourinho. Trots underläge för Roma kastades han in i hetluften i mitten av andra halvlek.

I februari 2021 så flyttade Benjamin Tahirovic från Vasalund till AS Roma i Italien. Sedan dess har han varit i storklubbens U19-lag, men under söndagen så fick svenske löftet chansen att hoppa in i italienska högstaligan för huvudstadslaget.

Det var i 0-1-underläge för Roma som Cristante byttes ut i minut 70 och Tahirovic fick då förtroendet av José Mourinho.

Efter bara 19 minuter så varnades 19-åringen. Något som skulle resultera i utvisning för Mourinho efter att han reagerat starkt på varningen.

Slutligen så lyckades dock Roma hitta nätet och kvitterade i den 94:e minuten genom Nemanja Matic.

Patrick Ekwall om Djurgårdens 2022:

Matchrapporter: Örgryte måste kvala efter förlust mot Brommapojkarna Stort jubel när Brommapojkarna säkrade seriesegern med vinst mot Trelleborg Brommapojkarna säkrade avancemanget efter seger Brommapojkarna toppar tabellen efter seger mot Norrby Nsima Peter avgjorde när Utsikten sänkte Brommapojkarna