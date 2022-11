Milojevic och Grzelak vinnare trots allt - kostar mer än det smakat

Svåra beslut till ingen nytta - det här är läsning som både Malmö FF och AIK säkerligen helst skulle vilja tysta ner.

Den allsvenska säsongen är över och flera klubbar har redan agerat inför kommande transferfönster. Inte minst får vi se saker hända på tränarfronten med Andreas Brännström som har presenterats av AIK och Henrik Rydström som hävdas gå till Malmö FF.

Både MFF och AIK sparkade sina tränare under säsongen, något som fler klubbar också gjorde, men gav det egentligen något resultat?

Allsvenskan 2022 avslutades helt i helgen efter kvalspelet mellan Varberg och Öster, men för några tränare avslutades säsongen bra mycket tidigare. AIK, Malmö FF, IFK Norrköping, GIF Sundsvall och Helsingborgs IF valde alla att under säsongen sparka sin respektive huvudtränare.

Bara när man listar lagen kan man tänka sig att man inte fick önskad effekt då två av toppfavoriterna missade Europa, medan både GIF Sundsvall och Helsingborgs IF åkte ur. Men hur lite effekt fick man egentligen av sina tränarskiften?

Det har FotbollDirekt valt att titta på.

***

AIK

Poäng tagna under Bartosz Grzelak: 32 poäng på 18 matcher

Poängsnitt under Bartosz Grzelak: 1,77 poäng per match

Poäng tagna efter Bartosz Grzelak: 18 poäng på 12 matcher

Poängsnitt efter Bartosz Grzelak: 1,5 poäng per match

***

Malmö FF

Poäng tagna under Milos Milojevic: 30 poäng på 16 matcher

Poängsnitt under Milos Milojevic: 1,87 poäng per match

Poäng tagna efter Milos Milojevic: 16 poäng på 14 matcher

Poängsnitt efter Milos Milojevic: 1,14 poäng per match

***

Helsingborgs IF

Poäng tagna under Jörgen Lennartsson: 5 poäng på 10 matcher

Poängsnitt under Jörgen Lennartsson: 0,5 poäng per match

Poäng tagna efter Jörgen Lennartsson: 12 poäng på 20 matcher

Poängsnitt efter Jörgen Lennartsson: 0,6 poäng per match

***

GIF Sundsvall

Poäng tagna under Henrik Åhnstrand: 10 poäng på 15 matcher

Poängsnitt under Henrik Åhnstrand: 0,66 poäng per match

Poäng tagna efter Henrik Åhnstrand: 4 poäng på 15 matcher

Poängsnitt efter Henrik Åhnstrand: 0,26 poäng per match

***

IFK Norrköping

Poäng tagna under Rikard Norling: 16 poäng på 13 matcher

Poängsnitt under Rikard Norling: 1,23 poäng per match

Poäng tagna efter Rikard Norling: 18 poäng på 17 matcher

Poängsnitt efter Rikard Norling: 1,05 poäng per match

***

Anmärkningsvärt är att det endast är Helsingborgs IF som haft en starkare poängskörd efter tränarskiftet, men den var fortfarande alldeles för svag för att rädda kontraktet.

Sen är det självklart att det finns andra faktorer som spelar in, till exempel att både Milos Milojevic och Bartosz Grzelak fick gå efter underprestationer i Europa, men detta visar ändå att det inte finns några garantier för förbättring bara för att man byter tränare. Till exempel så hade Malmö FF kommit upp i 56 poäng ifall Milojevic, som också hade en otrolig skadekris under våren, haft samma snitt under andra halvan av säsongen, något som mycket väl hade kunnat räcka till en Europaplats, istället slutade MFF sjua.

Det tydligaste exemplet på att tränarskiften inte alltid är lösningen är Degerfors IF. Fjolårets nykomlingar inledde säsongen otroligt svagt. Sex raka förluster i rad och totalt åtta förluster på de första tio omgångarna. Trots den tunga inledningen valde man att ha fortsatt förtroende för Andreas Holmberg och Tobias Solberg, något som onekligen betalade av sig.

Degerfors höll sig kvar i efter en närmast heroisk avslutning då man gick elva matcher i rad utan förlust, varav fyra slutade med vinst.

Sen är det självklart annorlunda nu när både Rydström(om han går till Malmö) och Brännström kommer få en hel försäsongen, men statistik som denna visar kanske att långsiktighet ibland kan vara bättre.







