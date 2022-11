Sporttjänstens VM-kassa: första liren ute

SPORTTJÄNSTENS VM-KASSA

Fotbolls-VM är här, otroligt nog. Det finns massor att säga men 64 VM-matcher ska trots allt liras och där sätter SPORTTJÄNSTEN sitt fokus. Grundjobbet är gjort och HÄR hittar du en bunt förtidsspel inför gruppspelet.

Här på FotbollDirekt kommer SPORTTJÄNSTEN dessutom att ratta en VM-kassa. 1000 kronor ska förvaltas under gruppspelet och det är VM-odds från Svenska Spel som gäller. Blir kul att följa!

Ytterligare speltips hittas förstås dagligen på Sporttjänstens hemsida.

Startkassa: 1000 kr.

Aktuell kassa 14/11: 1000 kr.

Spel #1



21/11: USA vs Wales

Odds: 2,60

Insats: 30 kr.



Täta odds i denna match och då väljer vi definitivt USA. Imponerade inte alls i kvalet och som lagbygge betraktat är man absolut inte "färdigt", bygger mot hemma-VM 2026 - men det är en högintressant trupp man besitter redan nu. Det vimlar av fina klubbadresser och i exempelvis McKennie och Pulisic har man spelare som verkligen kan visa vägen. Wales gör sista rycket med Bale. Hans landslagsfacit är extremt, har klivit fram SÅ många gånger, men totalt sett har ju hans karriär havererat och vi kan inte riktigt se honom orka leda Wales till någon succé här. Även för Ramsey har det gått åt fel håll. Det finns rutin, hårdhet och en del klass i övrigt - men ungefär halva klubben hämtas trots allt från Championship/League One. USA blir draget för oss!

Spel #2



21/11: England-Iran Under 1,5 mål

Odds: 3,09

Insats: 20 kr.



England gäller som storfavorit i sin grupp men det är tre mer eller mindre obehagliga uppgifter som väntar, med start i premiären mot Iran. Hög belastning på Englands trupp och det är inte direkt 26 stekheta, superfräscha spelare som åkt till VM. Spelet i Nations League var en knäck och Southgate är plötsligt rejält pressad. Iran har varit väldigt svårforcerat i de senaste VM-turneringarna och inget nytt att vänta nu. Queiroz återigen förbundskapten och det är rutinerat. Iran trivs med de yttre förutsättningarna - och inte påverkar väl turbulensen i landet VM-laget? Vi tror inte det. Vi ser England få slita rejält för utdelningen här och anar att 0-0 står sig ett bra tag. Får England in 1-0 bör man sitta tämligen nöjda med det, klart svårt att se detta "dra iväg" överhuvudtaget. Vi jobbar gärna med nollor och ettor här - givet att välja målsnålt.



Nya spel kommer att pumpas ut här regelbundet