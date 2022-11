Halmstad BK har haft en riktig succésäsong och nästa år är man tillbaka i allsvenskan. Dock kommer inte duon Mikael Boman och Andreas Bengtsson följa med, detta bekräftar klubben.

Halmstad BK, som ifjol trillade ur allsvenskan slutade i år tvåa i superettan efter en mycket starkt säsong och 2023 spelar man återigen i allsvenskan.

I dagsläget kommer dock inte duon Mikael Boman och Andreas Bengtsson att gör det, detta då det lämnar klubben nu.

- Under året har man känt att man inte spelat lika mycket som man är van vid under åren. Med de sagt så är det klart att det känns vemodigt att jag lämnar HBK, säger Boman via klubbens hemsida.

- Känslan är att det var dags att gå vidare och detta är ett bra tillfälle att testa något annat, säger Bengtsson som tillhört HBK sedan han var 13 år.

