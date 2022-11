André Alsanati presenterades av IK Sirius i går. Nu uppger Eskilstuna-Kuriren att Uppsalaklubben betalade omrking 1,8 miljoner kronor för mittfältaren.

André Alsanati har ryktats bort från AFC Eskilstuna under ett längre tag. Eskilstuna-Kuriren var först med att rapportera att mittfältaren var så gott som klar och senare under gårdagen kunde FotbollDirekt rapportera att han klarat läkarundersökningen. Under kvällen presenterades han av Uppsalaklubben.

Nu uppger Eskilstuna-Kuriren att den 22-årige mittfältaren kostade omkring 1,8 miljoner kronor samt att AFC har rätt till 10 till 15 procent om Sirius lyckas sälja Alsanati med vinst i framtiden.

22-åringens kontrakt med IK Sirius sträcker sig över säsongen 2027.

