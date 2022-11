Beslutet kring Bajens rekordaffär: Ska lånas ut i 18 månader

Williot Swedberg nu rejält ute i kylan. Nu får han vara beredd att stålsätta sig – på väg att skickas bort för lång tid framåt.

I somras blev Williot Swedberg Hammarbys rekordförsäljning när han såldes till spanska Celta de Vigo. Han blev då även allsvenskans tredje största affär någonsin.

Men flytten har blivit allt annat än en framgångssaga hittills.

Bortsett några minuter under sommarens träningsmatcher, så hade förre tränaren Eduardo Coudet inget förtroende för Swedberg. Men så fick han lämna för några veckor sedan och in kom Carlos Carvalhal (mannen till höger på bilden). Nye tränaren anställdes just för att han skulle satsa mer på de unga talangerna.

Så har det också blivit.

Swedberg har nu fått göra ett drygt 30 minuters inhopp i La Liga mot Osasuna, samt en start i senaste cupmatchen mot CD Algar. Men så byttes han ut redan efter 34 minuter i första halvlek.

Nu kommer så nya dystra nyheter för 18-åringen.

Enligt elgoldigital.com så har nye tränaren redan tappat förtroende på Swedberg och att han redan nu ska kunna hävda sig i Celtas A-trupp.

Enligt uppgifterna så kommer han nu istället att lånas ut. Men inte bara under vårsäsongen, utan nu siktar man på att han ska vara på lån även över nästa säsong (2023/2024).

Det något positiva i det här är att det då rapporteras om att han kommer erbjudas ett år till på det kontraktet som i skrivande stund sträcker sig till 30 juni 2027.

Helt hopplöst är det dock inte enligt spanska Relevo, då sportchef Luis Campos, som värvade honom från Hammarby, fortfarande tror att han till slut kan bli värd upp till 30 miljoner euro (327 077 159 kronor) innan 2025. Därför så kommer han oavsett inte att säljas.

