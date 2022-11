Djurgården bäst av storklubbarna på ”super-subs” - alla andra misslyckas

Ole Gunnar Solskjaer och Javier “Chicharito” Hernández var två framgångsrika “super-subs” för Manchester United. Här kommer siffrorna som visar vem som varit årets “super-sub” i allsvenskan.

Den ständiga diskussionen för fotbollssupportrar är vilken elva som är lagets bästa, men något som många tränare ofta trycker på att slutelvan är minst lika viktig som startelvan.

Genom åren finns det flertalet exempel på världsklasspelare som avgjort viktiga matcher med inhopp, till exempel Ole Gunnar Solskjaer i Champions League-finalen 1999 och Mario Götze i VM-finalen 2014. Men det är inte bara i cupspel starka inhoppare kan vara användbart.

Titta bara på AIK från 2021. Endast tre spelare gjorde mål efter att ha hoppat in, medan Malmö FF, som tillslut vann SM-guldet på målskillnad, hade spelare som Birmancevic och Nalic som gjorde tre mål var från bänken då.

FotbollDirekt har därför valt att titta närmare på årets bästa “super-subs” för att se ifall det finns någon allsvensk tränare som har extra bra fingertoppskänsla.

10.

Namn: Oscar Aga

Poäng: 2+0

Inhopp: 12 stycken

Minuter: 155

Kommentar: Längst ner på listan hittar vi norrmannen som kom till Boråsklubben inför säsongen. Aga har stått för flera fina inhopp och han är det första av flera Elfsborgs-namn på denna lista.

***

9.

Namn: Alexander Bernhardsson

Poäng: 1+2

Inhopp: 16 stycken

Minuter: 433

Kommentar: Nästa Elfsborgsspelare är Alexander Bernhardsson som noterades för totalt tre poäng från bänken. Fick chansen från start allt mer under hösten av årets säsong.

***

8.

Namn: Jeppe Okkels

Poäng: 1+2

Inhopp: 13 stycken

Minuter: 284

Kommentar: Tre platser in och tre Elfsborgspelare. Jeppe Okkels placerar sig högre än sin lagkamrat på färre spelade minuter under sina inhopp. Noterbart vad det gäller dansken är att det blev allt fler inhopp för honom under slutet av säsongen.

***

7.

Namn: Maic Sema

Poäng: 1+2

Inhopp: 20 stycken

Minuter: 247

Kommentar: Maic Sema har fått sparsamt med speltid i år men letar sig ändå in på denna lista med 1+2. Både assisterna har kommit i segermatcher(1–0 mot Helsingborg och 2–0 mot Degerfors), bara genom dessa har han visat sitt värde för Peking.

***

6.

Namn: Emmanuel Banda

Poäng: 2+1

Inhopp: 19 stycken

Minuter: 447

Kommentar: Zambiern har imponerat väldigt mycket från bänken i Europa, men denna topplista gäller bara allsvenskan och därför tappar han någon placering. Hans inhopp har flera gånger varit ovärderliga för Djurgården i år och det vore ett tungt tapp för Blåränderna ifall han inte förlänger.

***

5.

Namn: Ronaldo Damus

Poäng: 2+1

Inhopp: 10 stycken

Minuter: 258

Kommentar: Har varit ett av Sundsvalls starkaste vapen offensivt i år men det räckte inte för att hålla Giffarna upp. Skulle inte förvånas ifall någon klubb vågar chansa på honom som ett alternativ från bänken.

***

4.

Namn: Joel Asoro

Poäng: 3+0

Inhopp: 14 stycken

Minuter: 371

Kommentar: Har verkligen tagit kliv i Djurgården i år och det imponerande är att han varit inflytelserik både från start och från bänken. Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det intresse från bland annat Israel. Inget som förvånar med tanke på hur flexibel Asoro blivit i sitt spel.

***

3.

Namn: Silas Nwankwo

Poäng: 3+0

Inhopp: 11 stycken

Minuter: 327

Kommentar: Häromdagen kunde FotbollDirekt avslöja de dystra nyheterna om att talangens korsband är av. Otroligt tungt för Mjällby som tappar en av sin bästa startspelare men också ett av sina främsta vapen från bänken. Återstår att se ifall Blekingeklubben klara sig utan honom.

***

2.

Namn: Sveinn Gudjohnsen

Poäng: 3+1

Inhopp: 19 stycken

Minuter: 496

Kommentar: Under hela säsongen har det snackats om hur lite tid och hur få chanser Sveinn Gudjohnsen behöver för att göra mål och han har levererat därefter. Islänningen är alltid effektiv när han kommer in och är därför både näst bäst i serien, men också i sitt eget lag.

***

1.

Namn: Jacob Ondrejka

Poäng: 4+2

Inhopp: 16 stycken

Minuter: 459

Kommentar: För bäst från bänken i år har Jacob Ondrejka varit. Detta med ett poängsnitt på en poäng var 76:e minut. Många trodde nog att han skulle få fler matcher från start, men Elfsborgs jättetalang har i år visat att han kan vara minst lika effektiv från bänken.

***

Ett förutsägbart resultat kanske att listan skulle domineras av Elfsborgsspelare med tanke på Jimmy Thelins förkärlek för byten runt minut 60.

Boråsklubbens tabellplacering säger en sak om säsongen, men detta kanske ändå bevisar vilken tydlig effekt man kan få av rätt byte.

Spelare som inte tagit plats på listan på grund av för få inhopp är bland annat Ibrahim Sadiq och Abdelrahman Saidi, som båda noterats för två mål och därför självklart varit bidragande för Häcken respektive Hammarby/Degerfors när det byts in.

Även talangen Ahmed Qasem är värd att nämna som på 90 minuter(6 stycken inhopp) stod för imponerande 1+2.

FOTNOT: Hör att vara valbar på listan behövde minst tio inhopp i allsvenskan. Sedan baserades rankingen på antal mål följt av totalpoäng. Vid lika mång mål/poäng placerades spelaren med färre minuter högre.

