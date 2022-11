Zenit St Petersburg meddelar på sin officiella hemsida att Aleksandr Vasyutin återvänder till klubben.

Djurgården har tidigare via sportchef Bosse Andersson gjort klart att man inte ämnade använda klausulen man hade på att köpa loss Vasyutin.

27-åringen har gjort två säsonger i Djurgårdens IF men har inte varit förstamålvakt.

Den här säsongen blev det bara två allsvenska matcher för Vasyutin och tre matcher i Conference League för ryssen. Året dessförinnan blev det tio framträdanden i allsvenskan.

Nu återvänder han alltså till St Petersburg och storklubben Zenit.

Welcome back Aleksandr Vasyutin!



Zenit and @DIF_Fotboll have reached a deal for an early end to the goalkeeper’s loan in Sweden https://t.co/tccaAbi2iZ pic.twitter.com/Orx5GounPF