Allt mer pratas det om storklubbar kring Emil Holm efter hans succéhöst i Spezia. Juventus och Roma har nämnts allt mer.

Nu uppger transferjournalisten Gianluca Di Marzio att Juventus har med svensken på en prioriterad värvningslista i januari.

Emil Holm har fått sitt stora genombrott under hösten då han slagit sig in i italienska Serie A-klubbens Spezia. Det här har givit honom hans svenska landslagsdebut nyligen, samt en hel del intresse från allt större klubbar under de senaste veckorna.

AS Roma ska under förra veckan enligt romapress.com till och med ha inlett samtal om att försöka värva Holm. Då främst som ersättare för Rick Karsdorp på högerbacksplatsen.

Senare dök även Juventus upp i spekulationerna som ska visa intresse, enligt Gazzetta dello Sport.

Nu kommer det nya uppgifter från italienska transferjournalisten Gianluca Di Marzio om att svenske stjärnskottet anses högt av Juventus tränare Massimiliano Alegri (mannen på bilden).

För Juventus har satt högsta prio på att förstärka högerkanten och konkurrensutsätta colombianske ytterspringaren Juan Cuadrado. Storklubben har satt ihop en lista över tänkbara namn, där svensken finns med. Utöver Holm tittar Juventus även på Joakim Maehle från Atalanta och Wilfried Singo från Torino, samt Thierry Correia och Ivan Fresneda som finns utanför den italienska fotbollen.

Det här kan dock bli en svår affär för Juventus att lösa då Spezias ledning nyligen slog fast att man inte kommer sälja sin nya stjärnhögerback i vinter, enligt Tuttomercatoweb.

Enligt sajten så ska hans värde nu ha ökat med hela 20(!) gånger från de 300 000 euro som Spezia värvade honom för från danska Sönderjyske.

Patrick Ekwall om IFK Göteborgs 2022: