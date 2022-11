Albert Bunjaki med förflutet i Degerfors var under flera års tid förbundskapten för Kosovo. Nu uppger NWT att 51-åringen kommer att ta över division 1-klubben IF Karlstad Fotboll.

IF Karlstad Fotboll gjorde en namnstark värvning tidigare i år då det stod klart att Sven-Göran Eriksson klev in i klubben som sportslig rådgivare. Nu ser man ut att plocka in ytterligare ett starkt namn.

Enligt NWT kommer division 1-klubben att tränas av Kosovos tidigare förbundskapten Albert Bunjaki nästa säsong.

Utöver att han varit förbundskapten så har 51-åringen bland annat varit tränare i Degerfors IF och assisterande tränare till Nanne Bergstrand i Kalmar FF.

Höjdpunkter: Det från Richarlisons säsong 2022/23

Matchrapporter: Klar seger för Hammarby TFF mot IF Karlstad på Sola Arena 1 Jonathan Lundbäck poängräddare för Umeå FC mot IF Karlstad Oskar Alvers och Kenan Cehajic matchvinnare när IF Karlstad vann mot FC Stockholm Internazionale IF Karlstad fixade en poäng borta mot Vasalund Karlstad Fotboll vann med 2-1 hemma mot Haninge