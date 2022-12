20-årige Nyarko ansluter från division 2-klubben Gottne IF över ett kontrakt som sträcker sig över 2025.

– Brage är en väldigt respekterad klubb, men en fin historia och spel i Allsvenskan, så jag är väldigt glad, säger 20-åringe Nyarko till Brages hemsida.

Även Brages sportchef Ola Lundin kommenterar nyförvärvet på klubbens hemsida.

– Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med Kevins utveckling hos oss i Brage, säger han till hemsidan och fortsätter.

– Även om han bara är 20 år så han har gått en lite snårig väg till elitfotbollen, via Wolverhamptons akademi, spel i non league ett par år i London innan han flyttade till Sverige för spel i div 2, där han den här säsongen gjorde 21 mål för Gottne IF. En fysisk spelare med ett starkt eget driv, bra attityd och en härlig inställning till sin fotboll.

Brage slutade på sjunde plats i superettan den gångna säsongen, sex poäng bakom Öster som tog kvalplatsen till allsvenskan.

