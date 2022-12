I oktober månad uppgav Sportbladet att MLS-klubbar visar intresse för BK Häckens succéförsvarare Kristoffer Lund. Nu uttalar han sig om framtiden.

– Det är inte det jag tänker på just nu, men man kan inte utesluta något, för allt kan hända i den här branschen, säger han till Tipsbladet.

Det var i oktober månad som Sportbladet uppgav att MLS-klubbar visar intresse för BK Häckens Kristoffer Lund. Enligt tidningen skulle bland annat St Louis City vara intresserade.

– Jaha, okej. Det visste jag inte själv. Men klart att MLS har växt och fotbollen i USA blir större och större för varje dag. Men för mig är det perfekt att vara i Sverige och Häcken just nu. Allt känns väldigt bra och mitt fokus ligger bara på nästa match och nu har vi Sundsvall, säger ytterbacken till tidningen.

Nu uttalar sig dansken, som även har amerikanskt medborgarskap om intresset för danska Tipsbladet.

– Utan tvekan vill jag åka till USA någon gång i min karriär. Det vill jag uppleva. Det är inte det jag tänker på just nu, men man kan inte utesluta något, för allt kan hända i den här branschen. Men som det ser ut just nu är det inget jag tror att jag ska göra just nu, säger han till tidningen.

