Helsingborgs IF plockar in Stuart Baxter som teknisk rådgivare. Detta bekräftade klubben under måndagskvällen.

Årets säsong var tuff för Helsingborgs IF och nästa år får man börja om i superettan. Klubben genomgår just nu en hel del förändringar i organisationen och igår kväll presenterade man ett tungt namn.

Stuart Baxter återvänder till klubben som teknisk rådgivare.

– Vi är glada att få in Stuart Baxter i föreningen igen. Med hans stora erfarenhet och HIF-hjärta kommer han hjälpa oss på resan mot dem sportsliga resultaten vi vill uppnå och den förening vi vill vara, säger sportchefen Andreas Granqvist via klubbens hemsida.

Den senaste svenska klubben Baxter jobbade för var just HIF, han var tränare i klubben mellan 2006 och 2007.

Baxter presenterades i samband med att klubben presenterade en ny sportgrupp.

ℹ️ | Helsingborgs IF kommer att tillsätta en sportgrupp vars uppgifter blir att arbeta med strukturen i herrtruppen, akademin, scouting- & värvningsstrategi samt uppföljning av såväl spelidé som spelsystem, HIF-kulturen och femårsplanen. — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) December 12, 2022

Oavgjort i Manchesterderbyt – inför nästan 45 000