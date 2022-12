DÄRFÖR kommer det att krävas mycket av AIK för att lösa en affär

AIK visar intresse för Jimmy Durmaz. Det har Sportbladet avslöjat.

Men det finns ett antal saker som kan spoliera en affär med 33-åringen. Detta handlar det om.



Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser - därför har vi formatet “Olas News” som kommer flera gånger i veckan.



AIK och Jimmy Durmaz har sett ut att vara på gång, men enligt folk i klubben så står parterna just nu långt i från varandra.

AIK har haft en inledande kontakt, men där samtalen just nu inte beskrivs som konkreta och AIK:s ledning beskrivs överväga hur mycket det är värt att gå in med för att ta hem en affär med Turkiet-proffset.



Rent ekonomiskt så beskrivs han för mig tjäna omkring 90 000-100 000 kronor per vecka. Det tillsammans med att han när han lämnar Karagümrük så uppges ha flera olika utländska alternativ. Med detta så kommer som ni hör Durmaz att tvingas avstå stora pengar för att det här ska vara möjligt att lösa för AIK:s ledning.

Exakt hur långt AIK är beredda att gå ska jag låta vara osagt men jämför vi med vad det kostade när Sebastian Larsson kom så handlade det den gången om cirka 8 miljoner kronor för 2,5 år långt kontrakt.Det är en total som gav Larsson omkring 270 000 per månad, utslaget över kontraktstiden.Återstår att se hur AIK känner att man har råd?Klart är hur som helst att efter flera finansiellt ostadiga säsonger så såldes ju i år Amar Abdirahman Ahmed till franska Troyes för, enligt AIK, 20-40 miljoner netto.Var Durmaz står någonstans just nu vet bara han själv, men han har ju pratat om allsvenskan tidigare under året och besökte i somras Hammarby.Ett starkt vägande skäl och fördel för AIK må ju annars rimligen vara att hans bror Elias Durmaz blev klar under gårdagskvällen.Jag har även uppgifter som säger att Durmaz i närtid även har träffat Hammarby, ett möte som sportchef Jesper Jansson ska ha deltagit i. Om det finns någon utväxling där efter det mötet är i nuläget oklart.

Jimmy Durmaz har spelat tio år utomlands sedan han lämnade Malmö FF och gjort 49 A-landskamper.