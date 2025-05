JUST NU: Ekong gör sitt första allsvenska mål

Degerfors IF tar emot Malmö FF i den åttonde allsvenska omgången.

Detta på Stora Valla i Värmland.

Matchen är igång – följ den här!

Efter sju allsvenska omgångar befinner sig Degerfors IF på en sjätteplats i tabellen, med tio inspelade poäng.



En placering ovanför befinner sig Malmö FF, med elva poäng.



Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra, när de vid 16.30 tågar in på Stora Vallas gräsmatta.



***



På Stora Vallas gräsmatta inledde Malmö FF sin åttonde allsvenska match utan Isaac Kiese Thelin och Erik Botheim på bänken.



Bollinnehavet tog man däremot tag i direkt och försökte hota Degerfors box direkt.



I den tredje minuten kom matchens första stora chans. Detta efter att hemmalaget ställt om och Marcus Rafferty, efter en fin vändning, prickat ribban med ett avslut.



Två minuter senare spelade Busanello fram till Otto Rosengren som klackade vidare till Hugo Bolin. Han fick i sin tur en smäll och gick ner i gräset. Domaren valde att blåsa straff och Lasse Berg Johnsen spräckte målnollan i den sjätte minuten.



Med 27 minuter på klockan ställde Malmö FF om och Emmanuel Ekong ställdes i ett mycket fint kontringsläge. Det tidigare Serie A-proffset löpte sig till ett friläge, sköt på Rasmus Forsell som räddade, och gjorde sedan mål på sin egen retur.





***



Startelvor:



Degerfors: Forsell; Hien, Pikkarainen, S. Ohlsson – Lindell, Gravius, S. Ohlsson, Diaby – Barsoum, Fisic, Rafferty.



Malmö FF: Friedrich; Stryger Larsen, Rösler, Zätterström, Busanello – Rosengren, Berg Johnsen – Ekong, Bolin, Ali – Gudjohnsen.



I bortalaget väljer Henrik Rydström att kasta in Daniel Gudjohnsen och Emmanuel Ekong från start istället för Erik Botheim samt Oliver Berg.