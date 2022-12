Under året Östersunds FK lånat in Yannick Adjoumani, som BK Häcken lånat in från ASEC Mimosas. Nu står det klart att talangen blir kvar i Jämtland även över nästa säsong.

I våras meddelade BK Häcken att man valt att förlänga Yannick Adjoumanis lån, men kort därefter lånades ytterbacken ut till Östersunds FK.

Där har han imponerat stort och nu står det klart att 19-åringen som tillhör ASEC Mimosas i grunden blir kvar även över nästa säsong.

“Vi ser en stor utvecklingspotential i honom och tror vi under den kommande säsongen både kommer bredda samt spetsa hans repertoar för att han ska ta ytterligare steg i sin utveckling”, skriver ÖFK via sin hemsida.

Östersunds FK meddelar även att man förlängt med Kevin Jablinski

“Kevin är en ledartyp och pådrivare som är extremt professionell med sin fotbollssatsning och har genom sitt sätt att vara verkligen varit en spelare som lyfter sin omgivning både i träning och match”, skriver ÖFK.

