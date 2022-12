EKWALL: Superbetyg på Djurgården – någonting han sällan har delat ut

JULLÄSNING – EKWALL DEL 5 INFÖR 2023: DJURGÅRDEN

FotbollDirekts krönikör betygsätter Djurgårdens situation – har aldrig tidigare bränt så stora pengar. Delar ut ett extremt betyg. Ser inte ut att finnas något scenario som kan såra detta DIF.

Vi avslutar året med Patrick Ekwall i åtta delar inför kommande 2023, närmast med synen på kommande transferfönster.

I annandagens DEL 5 så får vi Ekwalls syn på Djurgårdens IF.

Årets solida glänsande yta ser nu rent av ouppnåelig för allsvenska konkurrenter inför kommande år. Det kommande Djurgården ser han ingen matcha.

– Djurgården blir ännu bättre. Det här är en stark fyra eller på gränsen till en femma, säger Patrick Ekwall.

Ett halvdussin spelaraffärer och allt som allt (inklusive löner och signing bonusar) så har Djurgården säkerligen gjort av med 20-25 miljoner kronor.

Ekonomiskt är det här den största satsning vi sett DIF göra, även om man tagit namn genom åren som Kim Källström och Magnus Eriksson, och vad ni vill. Men så mycket pengar på så kort tid har man aldrig tidigare bränt på nya spelare.

Nu återstår det ju att se vad svaret blir i från Malmö FF som så klart har resurser som inte ens DIF kommer i närhet av. Men i rådande situation så ska mycket till för att vi inte ska få se ännu ett lyft till en ny nivå. Inte ens en försäljning av Hjalmar Ekdal torde oroa, och det säger väl egentligen allt att en topp-3 allsvensk mittback kan försvinna utan att det känns nämnvärt.

Här har vi nu Patrick Ekwalls julspecial med några av viktigaste frågeställningar inför 2023 – och efter AIK, Elfsborg, Malmö FF och IFK Göteborg så väntar nu en dagsrådande bild av Djurgården.

Sätt plus på Djurgårdens trupp just nu skala 1-5 med kort motivering.

– Det här en stark 4:a, på gränsen till en 5:a.

– Djurgården satt med en fin grund redan från början och sedan har Bosse Andersson varit ute och röjt och tagit in väldigt intressanta namn. Han kan konsten att hitta allsvenska profiler på "lägre nivå" som snabbt smälter in och blir bra ordinarie spelare. Den här gången heter de Oliver Berg, Carlos Gracia och Jacob Bergström.

– Det är dessutom väldigt spännande att Super-Bo med god hjälp av Peter Kisfaludy säkrat upp BP:s jättetalanger Wilmer Odefalk. Lucas och Theo Bergvall.

Vad krävs för köp/ spelartyper under kommande transferfönster?

– I nuläget har jag svårt att se att Djurgården behöver stärka upp på någon position, så länge Elias Andersson är beredd att agera vänsterback. Man har ju det mesta och två spelare i många fall som på allvar konkurrerar om samma plats.

– Nej, Djurgården känns väldigt, väldigt starkt grundade. En bra trupp kommer onekligen bli ännu bättre, jag har svårt att se annat – liksom att det ska mycket till för att någonting ska gå fel med den kontinuitet som finns. Den begränsade omsättning vi ser inger lugn.

Patrick Ekwall om Djurgårdens 2022: