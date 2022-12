Dejan Kulusevski vinner sin första guldboll i karriären 2022.

– Jag är jättestolt och jätteglad, en ära, säger Dejan Kulusevski till Sportbladet.

Fotbollsgalan utspelar sig just nu och det har redan presenterats över en hel del priser som har presenterats ut under förra veckan. Men nu så har det finaste priset som en manlig fotbollsspelare i Sverige kan få delats ut under tisdagskvällen.

Årets guldboll.

Det går 2022 ut till Dejan Kulusevski som har stått för ett starkt år i Tottenham Hotspurs i engelska Premier League.

– Jag är jättestolt och jätteglad, en ära, säger Kulusevski.

– Hela året har varit helt fantastiskt. Jag kom till Tottenham och fick tillbaka kärleken för fotbollen.

Men han är inte alls klar – långt ifrån.

– Jag vill ha mer, jag är tacksam över det här men imorgon är det träning och då kör jag igen, fortsätter 22-åringen.

Kulusevski fick även pris som Årets Forward nyligen.