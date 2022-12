Djurgårdens målsättning i försäljningen - närma sig Bajens nivå

Djurgården har redan slagit rekord i sålda säsongskort. Nu finns ett nytt högt mål uppsatt. Uppnås det så närmar man sig publiksuveränerna Bajen rejält. MFF stiger nu också allt mer.

Två av de största publiklagen är Malmö FF och Djurgården. Båda väntas vara med i toppen både av den allsvenska tabellen och i publikligan.



Såhär några dagar innan årsskiftet går försäljningen bra, för båda klubbarna.



Malmö FF redovisar att de hittills sålt 5 371 sålda årskort. Detta enligt klubbens hemsida. Förra året sålde man 13 500 årskort totalt.



Djurgården är redan uppe i 12 509 sålda årskort. Målet på hemsidan är att sälja 15 000.

Siffran hittills är hur som helst det bästa DIF någonsin sålt - det är lätt att tro att så många spännande affärer kickat in i försäljningen av kort. Ifjol sålde Blåränderna totalt 11 800 säsongskort, denna siffra har man alltså redan passerat.

Hammarby som flera gånger sålt 16 000 kanske nu börjar känna sig hotade.

Förra året vann Hammarby publikligan med ett snitt på 26 372 åskådare per match.



AIK kom strax efter med 25 275 åskådare per match i snitt.



Djurgården var trea med 19 587 och Malmö FF fyra med 17 410 åskådare per match.



Återstår att se om dessa två kan närma sig Hammarby och AIK till nästa år.



Mobiliseringen har i alla fall börjat.

