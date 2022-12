Henrik Jensen är Kalmar FF:s nya huvudtränare.

Avtalet sträcker sig till 2025.

– Jag gillar utmaningar, haha. Varför det känns rätt? Jag är redo, helt enkelt, uttalar sig dansken på hemsidan.

Nu har Kalmar FF efter flera veckor tränarjakt presenterat ersättaren till Henrik Rydström. Det är Henrik Jensen som under en tid har uppgetts vara huvudspåret.

Dansken har skrivit på ett avtal till 2025.

– Jag gillar utmaningar, haha. Varför det känns rätt? Jag är redo, helt enkelt. Den känslan fanns redan när jag tog över Midtjylland i höstas.

Sportchef Jörgen Petersson uttalar sig:

– Efter en första utvärdering kom vi relativt tidigt till en shortlist av tränare vilka vi ansåg uppfyllde den profilbild vi sökte. I detta skede valde vi att använda en yttre part för att få en second opinion på de utvalda alternativen. Här vill jag tydligt påpeka att denna part aldrig varit med och tagit fram några namn och ej heller funnits med i några beslutsfattanden i tränarfrågan.De startade att via intervjuer med oss göra en noggrann screening av Kalmar FF med bakgrund, spelsätt, prioriterade egenskaper hos tränaren och våra mål med rekryteringen. Därefter återkom dem med sin input på styrkor och egenskaper på de olika alternativa namnen vi tagit fram som Kalmar FF:s nästa tränare. Deras slutsats blev att samtliga som fanns med på vår shortlist mycket väl passade in i den profil Kalmar FF söker.

– I en slutgiltig selektering, gjord av Kalmar FF, blev det Henrik Jensen som blev vårt första alternativ till tjänsten. Kalmar FF:s beslut blev då att erbjuda honom tjänsten som huvudtränare för föreningens A-lag 2023-2025. Det har varit en snabb men noggrann process och dialogen med Henrik har varit konstruktiv och bra från första stund. Som alla förstår ska många pusselbitar falla på plats innan ett avtal kan skrivas på av båda parter. Något som nu har skett. Vi är idag väldigt nöjda med att kunna presentera Henrik Jensen som huvudtränare i Kalmar FF från och med 1 januari 2023!

