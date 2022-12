Anthony Elanga har fått sparsamt med speltid i Manchester United den här säsongen. Enligt uppgifter vill Everton låna in honom, men United måste få in en ersättare först.

Den svenske supertalangen Anthony Elanga har fått allt mindre speltid i Manchester United i år och under de senaste veckorna har han ryktats bort från klubben.

Enligt The Athletic vill flera klubbar låna in svensken och Daily Mail uppger att Everton och Frank Lampard är mycket intresserade av plocka in Elanga, men det finns problem.

För att svenska ska få gå på lån måste United först plocka in en ersättare och i dagsläget verkar klubbens ägare vilja låna in en ersättare istället för att värva någon permanent.

Igår kväll vann Manchester United mot Nottingham Forest med 3–0, Elanga fick hoppa in i den 86:e minuten.

