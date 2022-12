Noah Christoffersson har öst in mål i ettan för Torns IF i år, nu uppger Expressen att succéanfallaren bara är detaljer från Örgryte IS.

Noah Christoffersson har stått för en fantastisk säsong i ettan södra i år. Totalt noterades anfallaren för 21 mål och en assist på 29 matcher.

Under hösten har han bland annat testats av Helsingborgs IF och Gais ska enligt uppgifter ha haft honom på sin önskelista. En flytt till Göteborg ser det även ut att bli, men istället för Gais ser skyttekungen ut att hamna i Örgryte IS.

Expressen uppger nu att att det ända som återstår innan övergången blir officiell är den obligatoriska läkarundersökningen samt att 23-åringen skriver på kontraktet.

