Djurgårdens anfallsstjärna om sina starka säsonger

Victor Edvardsen kallades in till landslaget med kort varsel efter ett par riktigt starka säsonger.

I en intervju med Sportbladet pratar han om att vara på plats med landslaget i Portugal.

– Det känns jättebra. Svinroligt att få vara med och visa upp den bästa versionen av sig själv. Jag är en av de äldsta spelarna tillsammans med Christoffer Nyman, Elias Andersson och Samuel Gustafson. Då får man ett lite större ansvar, vilket jag tycker är roligt, även om man i första hand är här för att prestera själv.

Vidare pratade Edvardsen om hur nöjd han är med Djurgårdens transferfönster där laget plockat in tre stora talanger från Brommapojkarna samt Oliver Berg, Carlos Moros Gracia och Jacob Bergström från allsvenska konkurrenter.

– Det säger väl allt om hur bra Djurgården mår just nu? Vi får in så bra spelare. Vi har har visat att vårt spelsätt ger en utvecklande fotboll som även funkar i Europa. Djurgården har tagit in olika typer av spelare och vi mår nog bäst av de allsvenska lagen just nu... säger han och fortsätter:

– Att vi fått in så många namn säger mycket om Bosses arbete. Och vilka ambitioner Djurgården har som klubb. Vi ska spela åttondel i ECL och vill gå långt i Europa även framöver, då behöver man den där extra bredden. Det ser svinbra ut.

2022 noterades Edvardsen för nio mål och nio assist i allsvenskan. 26-åringen är nöjd med sin statistisk.

– Rent poängmässigt gick det ju riktigt bra. Första säsongen i allsvenskan kom jag delad etta i poängligan och 2022 kom jag femma. Men det jag saknar i mitt spel är jämnheten. Jag har fortfarande för många dalar upp och ner.

Han säger även att han fått en del förfrågningar från utlandet.

– Jag räknade efter häromdagen och insåg att jag gjort 37 poäng på två säsonger. Det är otroliga siffror när man tänker efter. Så det hade varit konstigt om det inte fanns intresse, vilket jag tycker är både smickrande och kul.

– Det är en hel del. Vart det landar vet jag inte. Det får framtiden utvisa. Men mitt fokus är på Djurgården och att göra allt jag kan här, avslutar han till Sportbladet.

